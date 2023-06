Keine Flüge am Genfer Flughafen am Freitag zwischen 6 und 10 Uhr

Genf – Am Genfer Flughafen werden am Freitagmorgen zwischen 6 und 10 Uhr keine Flugzeuge starten oder landen. Wegen eines Streiks des Flughafenpersonals setzt das Unternehmen den Flugbetrieb während dieser Zeit aus.

Rund 8000 Passagiere werden davon betroffen sein, wie Flughafensprecher Ignace Jeannerat am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Die Reisenden werden gebeten, sich mit den Fluggesellschaften in Verbindung zu setzen, um die Auswirkungen auf ihren Flug zu erfahren. Die Flüge könnten verspätet, umgeleitet oder annulliert werden.

Dieser Streik am ersten Ferientag sei bedauerlich, hiess es bei Genève Aéroport. Der Flughafen werde alles tun, um die Auswirkungen des Streiks zu begrenzen. Insgesamt wurden ohne die Annullierungen durch die Arbeitsniederlegung an diesem Tag rund 54’000 Passagiere und 394 Flüge erwartet.

Easyjet, die grösste Fluggesellschaft auf dem Genfer Flughafen, wird wegen des Streiks neun Hin- und Rückflüge streichen müssen. 15 weitere wurden zudem neu geplant, um ausserhalb der Streikzeiten starten oder landen zu können, wie das Unternehmen am Donnerstagabend gegenüber AWP erklärte.

Swiss, die zweitgrösste Fluggesellschaft in Cointrin, muss 13 Flüge streichen, wie sie am Donnerstagabend mitteilte, weitere elf müssten verspätet werden. Insgesamt seien rund 2000 Fluggäste betroffen, so die Airline.

Keine automatische Erhöhung

Grund für den Streik ist ein neues Lohnmodell, welches die Geschäftsleitung am Donnerstag abgesegnet hat. Mit der Anpassung sei es möglich, den Fortbestand des Flughafens als autonome öffentliche Einrichtung zu sichern, argumentiert der Verwaltungsrat. Es gehe vor allem darum, die Gehälter im Verhältnis zur erwarteten Entwicklung der Einnahmen anzupassen. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Einnahmen in Zukunft wesentlich bescheidener steigen werden.

Das neue Lohnmodell, das Anfang 2024 in Kraft treten soll, verzichtet auf automatische Salärerhöhungen. Der Flughafen versichert jedoch, dass es keine Lohnkürzungen geben wird.

Der VPOD kritisiert seinerseits, dass das neue Modell willkürlich und leistungsorientiert sei. Die Gewerkschaft erinnert daran, dass der Flughafen im vergangenen Jahr einen Gewinn von über 60 Millionen Franken verzeichnet habe und für dieses Jahr einen Gewinn von 100 Millionen Franken erwartete.

Rund 1000 betroffene Angestellte

Von den geplanten Änderungen sind gemäss Gewerkschaftsangaben insgesamt rund 1000 Angestellte betroffen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um solche, die im Sicherheitsbereich wie etwa bei der Passkontrolle tätig sind.

Der Streik soll zwischen 04.00 und 10.00 Uhr stattfinden, wie VPOD-Sekretär Jamshid Pouranpir gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Über den weiteren Verlauf des Streiks werden Personalversammlungen entscheiden.

Rund 250 Angestellte und Gewerkschafter hatten sich bereits am Donnerstagmorgen vor dem Entscheid der Unternehmensleitung vor dem Genfer Flughafen versammelt, um gegen das neue Lohnmodell zu protestieren. Es handelt sich um die erste Arbeitsniederlegung des Personals des Flughafens in Genf seit seiner Gründung im Jahr 1919. Es gab jedoch bereits andere Streiks, die andere am Flughafen tätige Unternehmen betrafen. (awp/mc/pg)

Genève Aéroport