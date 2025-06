Reka übernimmt Ferienanlage Ortano Mare auf Elba

Bern – Reka stärkt ihre Präsenz im Mittelmeerraum und übernimmt das Ferienresort Ortano Mare auf der italienischen Insel Elba. Mit dieser langfristig ausgerichteten Investition erweitert sie ihr Portfolio um eine attraktive Destination für Familienferien und bestätigt ihre Absicht, nebst den Investitionen in Angebote für Familienferien in der Schweiz der grossen Nachfrage im Mittelmeerraum Rechnung zu tragen.

Die direkt am Meer gelegene Vier-Sterne-Ferienanlage Ortano Mare befindet sich in der Gemeinde Rio, etwa 10 km von Porto Azzurro und 6 km von Rio Marina entfernt. Die von grünen Hügeln und Felsen gesäumte Bucht mit eigenem Privatstrand liegt an der windgeschützten Ostseite von Elba, gegenüber dem Golf von Follonica, wo Reka bereits seit Jahrzehnten ihr eigenes Familienresort Golfo del Sole betreibt.

Das Resort Ortano Mare befand sich bislang in Familienbesitz, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Anlage von der italienischen Hotelbetreiberin TH Resorts gemietet, die in Italien rund 30 weitere Ferienanlagen betreibt. Ab der Saison 2026 wird das Resort von der neuen Besitzerin Reka selbst betrieben und vermarktet.

Familienfreundliches Resort mit breitem Wasser- und Freizeitsportangebot

Das Resort liegt auf dem Gebiet eines ehemaligen Bergwerks, das in den 1950er-Jahren stillgelegt wurde. Es verfügt über insgesamt 769 Betten in 120 Hotelzimmern und 119 Ferienwohnungen sowie über eine breite Palette an Freizeit- und Sportangeboten – dazu gehören u. a. drei Aussenpools, ein Segelcenter, vier Tennisplätze, ein Theater, eine Bowlinganlage, ein Mini-Club und ein Kinderspielplatz. Für das leibliche Wohl stehen den Gästen italienische Restaurants sowie verschiedene Bars zur Auswahl. Zur weiteren Infrastruktur gehören zudem zwei Brunnen für die Wasserfassung, eine eigene Kläranlage sowie die Unterkünfte für die Mitarbeitenden. (pd/mc/pg)