Roland Birchmeier neu CEO bta first travel

Glattbrugg – Per 1. September 2019 übernimmt Roland Birchmeier die Funktion als CEO bta first travel. Er war seit sechs Monaten interimistisch als CEO des Unternehmens tätig. Robert Berger, ehemaliger CEO bta first travel, wird das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen verlassen.

Ab 1. September 2019 übernimmt Roland Birchmeier die Leitung von bta first travel. Seit Februar 2019 war er bereits als CEO a.i. und zuvor als Director Operations sowie Geschäftsleitungsmitglied tätig. Seinem Vorgänger Robert Berger ist es nicht mehr möglich, das Amt des CEOs wieder aufzunehmen. Er wird das Unternehmen daher verlassen.

„Wir bedauern, dass Robert Berger aufgrund seiner Gesundheit nicht mehr für bta first travel tätig sein kann. Wir wünschen ihm weiterhin eine gute und vor allem vollständige Genesung. Gleichzeitig sind wir froh, dass Roland Birchmeier die Leitung des Geschäftsreisespezialisten vollständig übernimmt. Wir wünschen ihm viel Freude und Erfolg in seiner neuen Position als CEO“, wird Thomas Stirnimann, CEO Hotelplan Group, in einer Mitteilung zitiert. (mc/pg)