Schweizer Campingplätze mit Logiernächte-Rekord 2018

Zürich – Die Schweizer Campingplätze haben im vergangenen Jahr einen Logiernächte-Rekord verzeichnet. Mit insgesamt 3,6 Millionen Übernachtungen wurde die Zahl aus dem Vorjahr um knapp 13 Prozent übertroffen. Beliebteste Camping-Region ist die Genferseeregion.

Die 401 von Camping.info erfassten Schweizer Campingplätze waren dabei vor allem bei Schweizerinnen und Schweizern beliebt, wie das Internetportal am Dienstag mitteilte. Sie sorgten mit 2,4 Millionen Übernachtungen für den Grossteil der Logiernächte und auch für ein starkes Wachstum (+12 Prozent).

Danach folgen Campingurlauber aus Deutschland (459’000 Logiernächte, +14 Prozent), den Niederlanden (250’000 Logiernächte, +15 Prozent), sowie Gäste aus Frankreich (105’000 Logiernächte, +15 Prozent) und aus dem Vereinigten Königreich (100’000 Logiernächte, +17 Prozent). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Campinggäste betrug – wie schon im Vorjahr – knapp drei Tage.

Mit 907’000 Logiernächten und einem Zuwachs von 8,2 Prozent war 2018 die Genferseeregion die beliebteste Camping-Region der Schweiz. Dahinter folgte der Espace Mittelland mit 770’000 Logiernächten (+21 Prozent).

Schweiz Spitzenreiter bei den Preisen

Im europäischen Vergleich sind die Schweizer Campingplätze am teuersten. Eine Campingnacht für zwei Erwachsene, inklusive Stellplatz und Gebühren, kostete in der Schweiz im Durchschnitt 40,41 Franken.

In den bei Schweizern ebenfalls beliebten Reiseländern Frankreich (26,85 Franken) und Schweden (26,77 Franken) ist das Campieren deutlich günstiger. Ähnlich tief in die Tasche greifen müssen Camping-Touristen dagegen in Italien (40,23 Franken) und in Kroatien (38,27 Franken).

Mit durchschnittlich 12,55 Franken die tiefsten Campingpreise in Europa gibt es in Weissrussland. Aber auch in Portugal (20,11 Fr.) sowie in Estland und Litauen (19,77 respektive 20,47 Fr.) übernachten Camping-Touristen vergleichsweise günstig. (awp/mc/ps)

Camping.info