Schweizer Reisebranche führt Ferienmesse im Internet durch

Zürich – Wegen der Kontaktbeschränkungen in der Coronapandemie führt die Schweizer Reisebranche ihre traditionelle Ferienmesse im Internet durch. Aussteller und Besucher würden sich im März per Avatar in einer 3D-Welt treffen, teilten die Messeveranstalter am Montag in einem Communiqué mit.

An virtuellen Messeständen, bei Vorträgen sowie in speziellen Begegnungszonen könnten sich Reisehungrige inspirieren und beraten lassen. „Wir sind zuversichtlich, dass Reisen unter bestimmten Bedingungen bald wieder im grösseren Stil möglich sein werden und die Reiselust zurückkehrt“, erklärte Messeinitiant Cäsar Bolliger. „Der Informationsbedarf seitens der Kunden ist momentan grösser denn je“, äusserte sich der Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbandes (SRV), Walter Kunz.

Motto: „Land in Sicht“

Angesicht der von der zweiten Coronawelle geschüttelten Schweiz haben die Veranstalter einen mutmachenden Titel für die neue Messe gefunden: „Land in Sicht.“ Die Veranstaltung findet vom 4. bis 7. März statt.

Allerdings würden die virtuellen Messen das Erlebnis physischer Messen nicht ersetzen, erklärten die Initianten. Dies sei auch nicht das Ziel. „Wir machen aus der Not eine Tugend und wollen der Reisebranche trotz Corona eine Plattform bieten, auf der sie sich zeigen kann.“ (awp/mc/ps)

SRV