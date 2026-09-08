Schweizer Reisende setzen im Herbst auf Sonne und Strand

Zürich – Die Buchungstrends von DERTOUR Suisse für die Herbstferien 2026 zeigen ein klares Bild: Bei den Kundinnen und Kunden der Marken Kuoni und Hotelplan stehen Badeferien hoch im Kurs. Besonders gefragt sind Destinationen im Mittelmeerraum sowie in Nordafrika. Auf der Langstrecke zählen Inselparadiese im Indischen Ozean zu den Favoriten.

Für die Herbstferien wünschen sich Schweizer Reisende vor allem Sonne, warme Temperaturen und entspannte Badeferien. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits die Sommerbuchungen 2026 geprägt hat (siehe Medienmitteilung vom 3. Juni 2026): Klassische Sonnenziele im Mittelmeerraum wie etwa Spanien oder Griechenland bleiben besonders gefragt. Während im Sommer zusätzlich kühlere Destinationen in Nordeuropa an Beliebtheit gewonnen haben, rücken im Herbst wieder Reiseziele mit hoher Wettersicherheit und angenehmen Badetemperaturen in den Fokus. Griechenland behauptet sich an der Spitze der Kurzstreckenziele, Ägypten führt die Mittelstrecke an und Mauritius ist das beliebteste Langstreckenziel.

«Viele Reisende möchten den Sommer auch nach ihren Sommerferien nochmals verlängern. Besonders gefragt sind deshalb Destinationen, die im Herbst ideale Bedingungen für Badeferien bieten und gleichzeitig gut erreichbar sind», erklärt Verda Birinci-Reed, Chief Operating Officer Volume Tour Operating.

Die beliebtesten Herbstdestinationen bei DERTOUR Suisse: Das buchen Kundinnen und Kunden von Kuoni und Hotelplan

Top 5 Kurzstrecke Herbst

Griechenland

Zypern

Mallorc

Tunesien (Djerba)

Türkei

Den Sommer preiswert verlängern: Tunesien boomt

Tunesien hat aufgrund kurzer Flugzeiten – sowohl ab Zürich als auch ab Bern – und eines attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen und gehört auch in diesem Herbst zu den Gewinnern. In den letzten drei Jahren sind die Buchungen fürs tunesische Festland um rund 120 % gestiegen. Besonders gefragt bleibt auch die Ferieninsel Djerba, die im selben Zeitraum ein Plus von rund 45 % verzeichnet. Angenehme Badetemperaturen bis weit in den Herbst hinein und ein breites Hotelangebot machen Tunesien besonders attraktiv.

Sonne tanken auf den Kanaren

Auf der Mittelstrecke zählen die Kanarischen Inseln auch in diesem Herbst zu den grössten Gewinnern. Mit einem Buchungsplus von 74 % im Vergleich zum Jahr 2023 setzt sich die positive Entwicklung für die Kanaren fort. Die kanarischen Inseln profitieren dabei insbesondere von stabilen, warmen Temperaturen, einer hohen Sonnenscheindauer sowie der kurzen und komfortablen Anreise ab der Schweiz. Diese Kombination macht die Kanaren für viele Reisende zu einer bevorzugten Wahl für Ferien im Spätsommer und Herbst.

Auch Ägypten bleibt ein Klassiker für Herbstferien auf der Mittelstrecke. Nach den Auswirkungen des Nahost-Konflikts erholt sich die Nachfrage zunehmend und die Destination wird wieder vermehrt gebucht. Mit sommerlichen Temperaturen bis weit in den Herbst hinein, kurzen Flugzeiten sowie einem attraktiven Angebot für Bade-, Tauch- und Familienferien zählt Ägypten erneut zu den beliebtesten Sonnenzielen der Saison.

Inselparadiese bleiben Favoriten

Bei den Langstreckenzielen sind klassische Sonnenziele ebenfalls hoch im Kurs. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Mauritius und den Malediven: Im Vergleich zum Herbst 2023 verzeichnen Kuoni und Hotelplan für Mauritius ein Buchungsplus von 45 %, während sich die Nachfrage für die Malediven mehr als verdoppelt hat. Beide Destinationen profitieren von ihren idealen Wetterbedingungen während der Herbstmonate sowie von einer guten Erreichbarkeit. Direktflüge ab Zürich sowie ein ausgebautes Flugangebot auf die Malediven sorgen zusätzlich für attraktive Reisemöglichkeiten. Die wieder verfügbaren Verbindungen über die Golf-Drehkreuze haben die Nachfrage zuletzt weiter unterstützt.

Die Herbstbuchungen zeigen, dass sich die Reisewünsche der Schweizerinnen und Schweizer im Jahresverlauf den klimatischen Bedingungen anpassen. Während im Sommer neben klassischen Sonnenzielen auch kühlere Destinationen an Bedeutung gewinnen, stehen im Herbst wieder warme Badeferien im Mittelpunkt. Ob Mittelmeer, Kanaren oder Indischer Ozean – gefragt sind Destinationen, die auch im Herbst verlässliche Sonnen- und Badeferien ermöglichen. (pd/mc/pg)