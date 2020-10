Sean Connery ist tot

Der britische Schauspieler, Filmproduzent und Oscar-Preisträger Sir Thomas Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichtete am Samstag die britische BBC.

Im August feierte er seinen 90. Geburtstag. Der schottische Schauspieler war vor allem für seine Darstellung von James Bond bekannt, der die Rolle als erster auf die grosse Leinwand brachte und in sieben der Spionagethriller auftrat. Er wurde weitgehend als der beste Schauspieler angesehen, der 007 in der langjährigen Franchise gespielt hat.

Seine Schauspielkarriere erstreckte sich über Jahrzehnte, und zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählten ein Oscar, zwei Bafta-Preise und drei Golden Globes. Zu seinen anderen Filmen gehörten Die Jagd nach dem Roten Oktober, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug und The Rock.

Oscar als bester Nebendarsteller in The Untouchables

Seinen Oscar erhielt er 1988, als er für seine Rolle als irischer Polizist in The Untouchables zum besten Nebendarsteller ernannt wurde. Im Jahr 2000 wurde er von der Königin im Holyrood-Palast zum Ritter geschlagen. (mc/ps)