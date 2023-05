Swiss annulliert mehrere Flüge wegen Streik in Italien

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss hat wegen eines Streiks in Italien am Freitag mehrere Flüge gestrichen. Weil das Personal an italienischen Flughäfen für 24 Stunden streikt, musste die Airline zahlreiche Passagiere umbuchen.

Insgesamt hat die Swiss zwölf Hin- und Rückflüge nach Italien annulliert, wie eine Sprecherin eine Meldung von «Blick» bestätigte. Davon betroffen seien die Destinationen Mailand, Florenz, Venedig, Rom, Bologna und Neapel.

Über 2200 Passagiere betroffen

Von den Flugabsagen seien bei der Swiss insgesamt 2229 Passagiere betroffen, hiess es weiter. Allerdings konnten auch einige Flüge durchgeführt werden. Und Swiss habe auf einem Flug nach Venedig und drei nach Rom grössere Kurzstreckenflugzeuge als geplant eingesetzt, um mehr Sitzplätze für umgebuchte Passagiere anbieten zu können.

Zum Streik an den italienischen Flughäfen hat die Gewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB) aufgerufen. Sie fordert in erster Linie höhere Löhne für das Flughafenpersonal sowie bessere Arbeitszeitmodelle. (awp/mc/pg)