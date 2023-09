Swiss baut Kurz- und Langstreckennetz zum Sommer 2024 aus

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss erweitert ihr Streckennetz: Ab Zürich nimmt sie zum Sommerflugplan 2024 zwei neue Langstreckenziele sowie zwei neue europäische Verbindungen in ihr Flugprogramm auf. Als neue Überseeziele ergänzen die US-amerikanische Hauptstadt Washington D.C. sowie die Metropole Toronto in Kanada das Streckennetz. Im Europaverkehr ergänzt SWISS ihr Portfolio um Košice in der Slowakei und Cluj-Napoca in Rumänien.

Neu fliegt Swiss täglich mit einem modernen Airbus A330 von Zürich nach Washington, D.C. Die Hauptstadt der USA besticht durch ihre historische und politische Bedeutung. Die Stadt beherbergt zudem eine Fülle von weltbekannten Museen, wie das Smithsonian Institution, und bietet eine vielfältige kulturelle Szene. Swiss wird ganzjährig jeweils um 13.00 Uhr in Zürich abheben und um 16.20 Uhr Lokalzeit in Washington D.C. landen. Start für den Rückflug ist um 20.45 Uhr mit Landung in Zürich am Folgetag um 10.50 Uhr. Der Erstflug erfolgt am 28. März 2024 mit leicht abweichenden Flugzeiten, da der Tag noch in der Winterflugplanperiode liegt.

Zudem nimmt SWISS ab dem 10. Mai 2024 die Stadt Toronto in Kanada neu in ihr Streckennetz auf. Diese Verbindung, die vorerst nur für den Sommerflugplan vorgesehen ist, wird täglich ausser montags und mittwochs mit einem Airbus A330 bedient. Toronto, die multikulturelle Metropole Kanadas, begeistert mit imposanten Wolkenkratzern entlang des Lake Ontario. Toronto gilt als eines der wichtigsten Kulturzentren Kanadas. Reisende nach Toronto heben um 9.55 Uhr in Zürich ab und erreichen ihr Ziel um 13.00 Uhr Lokalzeit. Zurück nach Zürich geht es jeweils um 16.35 Uhr, die Landung erfolgt um 6.30 Uhr am Folgetag.

Swiss erweitert auch ihr europäisches Streckennetz und bietet neu Direktflüge nach Košice an. Die zweitgrösste Stadt der Slowakei zeichnet sich durch ein reiches kulturelles Erbe und eine beeindruckende Architektur aus. Als Zentrum der Ostslowakei lockt sie Besucher mit einer lebendigen Kunst- und Musikszene sowie einer Vielzahl historischer Sehenswürdigkeiten. Auch bei ausländischen Investoren wird die Gegend um Košice immer beliebter. Dreimal wöchentlich wird SWISS Košice mit Airbus A220-Flugzeugen bedienen.

Zudem bietet Swiss neue Verbindungen in die rumänische Stadt Cluj-Napoca an. Cluj-Napoca ist die zweitgrösste Stadt Rumäniens und unter anderem bekannt für seine reiche Geschichte und kulturelle Vielfalt. Den Fluggästen stehen drei wöchentliche Flüge mit Airbus A220-Flugzeugen zur Auswahl.

Das Flugprogramm, das Swiss in der Sommersaison 2024 ab Zürich und Genf anbieten wird, umfasst insgesamt 113 Ziele. Ab Zürich stehen SWISS-Fluggästen insgesamt 67 Europa- sowie 24 Interkontinentalziele zur Auswahl. Ab Genf bietet Swiss neben der Langstreckendestination New York 43 Kurzstreckendestinationen an.

Der Sommerflugplan 2024 gilt vom 31. März bis zum 26. Oktober 2024. (Swiss/mc/pg)