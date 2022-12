Swiss beteiligt sich an Synhelion

Zürich – Swiss beteiligt sich finanziell am Schweizer Technologieunternehmen Synhelion und geht damit einen weiteren Schritt in der Unterstützung der Markteinführung solarer Treibstoffe. Synhelion wird die Mittel aus dieser Finanzierungsrunde zur Skalierung und Kommerzialisierung der Technologie nutzen. Alternative Treibstoffe wie die solaren Treibstoffe von Synhelion sind für die Erreichung der ambitionierten Klimaziele im Luftverkehr unabdingbar.

Swiss International Air Lines (Swiss) hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das Schweizer ETH-Spin-off Synhelion investiert. Mit dem Investment bekenne man sich klar zum Thema Nachhaltigkeit und setze sich ganzheitlich für die Beschleunigung der Markteinführung von solaren Treibstoffen ein, schreibt die Airline in einer Mitteilung. Swiss lege aufgrund des hohen Skalierungspotenzials besonderen Fokus darauf. Die Technologie von Synhelion sei äusserst vielversprechend und habe mehrere strategische Vorteile gegenüber anderen Ansätzen, so zum Beispiel ermögliche der eingebaute Wärmespeicher den Betrieb der Anlagen rund um die Uhr ohne Bedarf von erneuerbarem Strom aus dem Netz, schreibt Swiss in einer Medienmitteilung

«Synhelion, Swiss und die Lufthansa Group arbeiten seit mehr als zwei Jahren sehr konstruktiv gemeinsam an der Markteinführung von solaren Treibstoffen für die Luftfahrt», erklärt Swiss-CEO Dieter Vranckx. «Wir freuen uns, mit unserer finanziellen Beteiligung einen weiteren wesentlichen Beitrag zu leisten, um Synhelion bei der Skalierung und Kommerzialisierung ihres innovativen Produktes zu unterstützen.»

Synhelion wird die Finanzierungsrunde nutzen, um die Solartreibstoffanlage in industriellem Massstab zu bauen und zu betreiben. Die Unternehmung hat sich einen ambitionierten Skalierungsfahrplan auferlegt.

Nachhaltige Treibstoffe von grösster Bedeutung für Klimaziele im Luftverkehr

Nachhaltige Flugtreibstoffe (SAF) wie die solaren Treibstoffe von Synhelion sind für die Erreichung der ambitionierten Klimaziele im Luftverkehr unabdingbar. Es ist daher von grösster Bedeutung, dass der Markthochlauf nun mit allen Kräften vorangetrieben wird. Damit dies gelingt braucht es ganz neue Arten von Kooperationen und Allianzen. «Durch die Partnerschaft mit Synhelion fördern wir neben der Markteinführung solarer Treibstoffe gleichzeitig die Schweizer Innovationskraft», so Vranckx. (Swiss/mc/pg)

