Swiss fliegt nach Waffenruhe ab Sonntag wieder Israel an

Berlin – Nach der jüngsten Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und radikalen Palästinensern nimmt die Lufthansa-Gruppe ab Sonntag wieder Flüge in die Region auf. Die Swiss, Lufthansa und Austrian Airlines würden ihre Verbindungen nach Israel bis einschliesslich Samstag wie zuletzt aussetzen, danach aber den Flughafen Tel Aviv wieder ansteuern, sagte ein Konzernsprecher am Freitag.

Auch andere Fluggesellschaften wie British Airways, American Airlines und der Billigflieger Wizz Air hatten in den vergangenen Tagen Flüge nach Israel gestrichen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte Airlines vor Luftschlägen und Raketenangriffen gewarnt. Die Konfliktparteien hatten sich am Donnerstag auf eine Waffenruhe geeinigt, die seit Freitagfrüh in Kraft ist und zunächst auch hielt. (awp/mc/pg)