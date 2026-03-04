Swiss organisiert ausserplanmässigen Sonderflug von Muscat nach Zürich

Zürich – Swiss hat entschieden, einen ausserplanmässigen Flug von Muscat (Oman) nach Zürich durchzuführen, um gestrandeten Reisenden die Rückkehr in die Schweiz zu ermöglichen. Der Flug wird mit einem Airbus A340 unter der Flugnummer LX7043 durchgeführt. Das Flugzeug startet am Donnerstag, 5. März, um 9.15 Uhr Ortszeit in Muscat und wird um 14.00 Uhr in Zürich erwartet. Bereits heute fliegt das Flugzeug mit einer Besatzung und Mechanikern an Bord als LX5042 von Zürich nach Muscat, um den Rückflug vorzubereiten, wie die Swiss in einer Mitteilung schreibt.

Viele Menschen befinden sich weiterhin im Nahen Osten und hoffen auf eine sichere Rückkehr. Man wisse, dass die Situation vor Ort für viele sehr belastend sei und mit Unsicherheit verbunden bleibe, schreibt die Airline. Aktuell gehört Muscat nicht zu den regulären Destinationen von Swiss. Mit diesem Flug möchte man einen konkreten Beitrag leisten, um den Betroffenen in dieser schwierigen Situation zur Seite zu stehen, heisst es weiter.

Der Flug erfolgt in enger Abstimmung mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Es handelt sich jedoch nicht um einen subventionierten Evakuationsflug, sondern um eine eigenständige Operation von Swiss. An Bord kommen einerseits Gäste, die bereits ein Swiss-Ticket hatten und ihre Reise nach Zürich aufgrund der aktuellen Lage nicht antreten konnten. Andererseits erhalten Schweizer Staatsangehörige, die sich beim EDA mit Aufenthaltsort Oman registriert haben, die Angaben für die Buchungshotline von Swiss für diesen Flug. Dies ist heute ab 11 Uhr Schweizer Zeit möglich sein.

Unabhängig davon prüfen man die Lage im Nahen Osten laufend und sehr sorgfältig. «Wir evaluieren fortlaufend, wann und unter welchen Bedingungen wir welchen Flugbetrieb wieder aufnehmen oder zusätzliche Verbindungen anbieten können. Grundlage für jeden Entscheid bleibt die Sicherheit unserer Passagiere und Crews», schreibt die Swiss abschliessend. (pd/mc/pg)