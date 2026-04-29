Swiss stellt «Duty Free»-Bordverkauf per Ende September ein

Zürich – Die Swiss stellt den Zollfreiverkauf in Flugzeugen per Ende September ein. Grund dafür sei die sinkende Nachfrage, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Swiss International Air Lines hat den Bordverkauf von zollbefreiten Waren in den letzten Jahren analysiert. Das Ergebnis sei eindeutig, schreibt die Airline: Immer weniger Gäste kaufen an Bord ein. Immer mehr Passagiere recherchieren Produkte heute zu Hause, vergleichen Preise online und kaufen ein, bevor sie überhaupt am Flughafen ankommen. Der spontane Griff zum Duty-Free-Wagen an Bord ist die Ausnahme geworden – nicht mehr die Regel. Swiss zieht daraus die Konsequenz und stellt den Bordverkauf per Ende September 2026 ein.

Das Angebot an Bord umfasst unter anderem Uhren, Schmuck, Parfüms, Kosmetikprodukte sowie weitere Accessoires und Geschenkartikel. Der aktuelle Bordverkaufskatalog gilt bis zum Ende des Angebots am 30. September 2026. Ab Juni bietet Swiss ausgewählte Artikel aus dem verbleibenden Duty-Free-Sortiment zu reduzierten Preisen an – mit Rabatten ab 25 Prozent, solange der Vorrat reicht. Danach stellt Swiss den «Duty Free»-Verkauf vollständig ein.

Das Angebot werde mit einer grösseren Auswahl in den digitalen «Worldshop» von Miles & More verlagert, hiess es weiter. Neben Tassen, Trolleys oder Flugzeugmodellen im Swiss-Design würden dort auch exklusive Möbelstücke und Accessoires angeboten, die aus ausgemusterten Swiss-Flugzeugen hergestellt seien. (pd/mc/pg)