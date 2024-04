Taylor Swift überrascht mit Doppelalbum – 31 Titel und einige Prominenz

Dass das elfte Studioalbum von Taylor Swift an diesem Freitag erschienen ist, war prominent angekündigt. Dass es als »Anthology«-Fassung über zwei Stunden Spieldauer hat, ist aber eine Überraschung. Die Gäste, die Fakten.

In Aussicht gestellt hatte sie das Album an denkbar prominenter Stelle: In ihrer Dankesrede bei den Grammy Awards im Februar kündigte Taylor Swift »The Tortured Poets Department« an. Die kommerziell erfolgreichste Popsängerin der Gegenwart gibt ihren zahlreichen Fans neue Musik, das fünfte neue Album in fünf Jahren (und noch vier neu aufgenommene alte Alben dazwischen).

Das elfte Studioalbum von Taylor Swift ist in der Nacht zu Freitag erschienen. Oder genau genommen: Es ist gleich zweimal erschienen.

