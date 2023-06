«The Girl from Ipanema»-Sängerin Astrud Gilberto gestorben

Mit «The Girl from Ipanema» landete sie einst einen Welthit, nun starb die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto im Alter von 83 Jahren.

Eigentlich hiess sie Astrud Evangelina Weinert, doch berühmt wurde sie unter dem Namen Astrud Gilberto. Am Montagabend ist die brasilianische Sängerin im Alter von 83 Jahren gestorben.

Astrud Gilbertos Sohn Marcelo bestätigt ihren Tod der britischen Zeitung «The Independent». Demnach starb sie am 5. Juni mit 83 Jahren. Weitere Details sowie die Todesumstände sind nicht bekannt.

Geboren 1940 in Salvador de Bahia als Tochter einer Lehrerin und eines deutschen Auswanderers, war sie ab 1959 mit João Gilberto verheiratet, einem der Stars der Bossa-Nova-Szene. Bei Aufnahmen, die dieser 1963 unter anderem mit dem Jazzsaxofonisten Stan Getz für das Label Verve einspielte, war Astrud eher zufällig dabei. Das Resultat war der Welthit «The Girl from Ipanema».

Nach ihrer Scheidung veröffentlichte sie eine Reihe von Alben, auf denen sie Bossa-Nova-Stücke, aber auch Standards wie «Fly Me to the Moon» interpretierte. Ein spätes Highlight war das Duett «Desafinado» mit George Michael. im Jahr 1996.

Zuletzt widmete sich Gilberto der Malerei und setzte sich für Tierschutz und Tierrechte ein. (mc/ps)