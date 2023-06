Warum ist der Kauf einer Immobilie in Dalmatien eine gute Idee?

Šibenik – Der letzte Kroatienurlaub, vielleicht in Dubrovnik (UNESCO Weltkulturerbe) ist erst eine Woche her und schon schweift Ihr Herz zurück ans Meer, zu den Steilküsten und der kroatischen Gastfreundschaft? Sie hält im Prinzip nicht viel in der Heimat oder Sie haben genügend Ressourcen, um sich ein Haus am Meer in Dalmatien für den Sommerurlaub oder als Winterresidenz zu kaufen?

Im Beitrag erfahren Sie, was Sie zum Kauf einer Immobilie in Dalmatien wissen müssen und welche Vorteile es hätte, einen Zweitwohnsitz oder sogar einen Hauptwohnsitz in Kroatien anzumelden.

Immobilienkauf in Dalmatien – Tipps und Wissenswertes

Kaufvertrag und Kaufabwicklung:

Lassen Sie sich beim Kauf Ihres Traumhauses in Kroatien auf keinen Handel ein und nutzen Sie stets fachmännischen Rat, um einen rechtskräftigen Vertrag abzuschließen. Dabei werden im Vorfeld alle Details zum Kaufpreis, der Übergabe, der Eintragsbewilligung im Grundbuch und dem Abgleich des Katasters mit dem Grundbuch von Ihrer Seite (Käufer) abgeglichen und vereinbart. Im Zuge des Vorvertrags wird für Sie eine Anzahlung von 10 Prozent verlangt. Im Anschluss wird der eigentliche Vertrag entworfen und von einem Anwalt gegengeprüft. Dann wird der Vertrag notariell beglaubigt. In der Regel dauert der Eintrag in das Grundbuch zwischen 30 und 90 Tagen. Sie erhalten ein Eigentumsdokument und sind offiziell Besitzer einer wunderschönen Immobilie von https://www.terradalmatica.de/immobilien-kroatien.

Welche Tipps und Empfehlungen gibt es beim Hauskauf in Kroatien?

Versicherungen abschließen

Nach dem Hauskauf in Dalmatien ist es wichtig, dass Sie eine Hausratsversicherung, eine Brandschutzversicherung und eine Haftpflichtversicherung bei einer kroatischen Versicherungsgesellschaft abschließen. Eine Haftpflicht und Hausratsversicherung ist deshalb wichtig, weil in den Wintermonaten die Bora umhergeht. Es handelt sich dabei um einen sehr starken Nordwind.

Strom, Kanalisation und Wasser

Wenn Ihr stolzes Haus in Dalmatien in einem Bereich erschlossener Ortschaften liegt, können Sie Ihr Domizil ans Stromnetz und an die Wasserversorgung anschließen. Ihr Abwasser müssen Sie über die vorhandene Kanalisation oder mittels eigener Sickergrube (septina) entsorgen.

Internet und Telefon

Wenn Sie Internet und Telefon nutzen möchten, erhalten Sie die Anschlüsse und die Zugänge über die kroatische Telekom. Die Unterlagen sind jedoch in kroatischer Sprache. Daher sollten Sie kroatisch sprechen oder sich Hilfe holen.

Sind die Lebenserhaltungskosten in Dalmatien hoch?

Im Vergleich zu Deutschland sind die Preise für Lebensmittel relativ günstig, auch wenn das Land mittlerweile auf die vielen Touristen und Kaufwütigen reagiert hat und speziell in Meeresregionen die Preise angezogen hat. In Kroatien sind jedoch die Löhne viel niedriger als in Deutschland. Viele Familien bauen einen Teil ihrer Nahrungsmittel selbst an. Die Preise in Supermärkten erleben während der Sommersaison einen erheblichen Anstieg. Importierte Waren sind viel teurer, wenn Sie diese in Kroatien kaufen. Rotwein ist in Kroatien um einiges teurer als Weißwein, da vorwiegend weiße Trauben in Kroatien wachsen. Mit importiertem Obst und Gemüse verhält es sich ganz ähnlich.

Dalmatien ist für digitale Nomaden attraktiv

Wenn Sie die ganze Welt bereist haben und Ihr Herz an Dalmatien hängengeblieben ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, sich in Dalmatien, direkt in Meeresnähe, ein Haus zu kaufen. Ihr Leben können Sie sich par excellence finanzieren, indem Sie bloggen oder eine IT-Dienstleistung in Heimarbeit ausführen. Sie verdienen deutsche Honorare und haben jedoch reduzierte Lebenserhaltungskosten. Deshalb tummeln sich immer mehr digitale Nomaden in Kroatien, die auf diese Weise den kroatischen Traum leben möchten. Tag für Tag.

Hauskauf in Kroatien: Eine gute Idee zwecks internationaler Schulen

Wenn Sie vorhaben, Ihren kompletten Lebensmittelpunkt nach Kroatien, genauer gesagt, nach Dalmatien zu legen und Frau und Kinder mit nach Kroatien nehmen, gibt es in der Region lokale und internationale Schulen, diese bieten später tolle Perspektiven am Arbeitsmarkt.

Ein Paradies für Feinschmecker: Der Lebensstil in Kroatien

In Kroatien wachsen die Feigen und die Weintrauben direkt an den schmucken und rustikalen Häuschen. In den zahlreichen Restaurants im Hafen und längs der Meerespromenade können Sie fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte bei gepflegten Getränken genießen. Schmackhafte Gerichte wie Garnelen, Austern, Muscheln oder Tintenfisch, Grillgut und andere sehr vollmundige Speisen laden zu Gaumenfreuden der Extraklasse ein. Das ist ein großer Pluspunkt, der für einen Immobilienkauf in Dalmatien spricht.

Fazit

In Dalmatien zu leben bedeutet, sich den Uhren des Landes anzupassen. Die Bürokratie arbeitet viel langsamer und mühsamer als in Deutschland. Dafür werden Sie durch weitläufige Strände, türkisfarbenes Meer und köstliches Essen reichlich entschädigt. Leben und probieren Sie den kroatischen Lebensstil. (Terra Dalmatica/mc/hfu)