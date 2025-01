Wie Kroatien Immobilieninvestoren durch Spaniens neue Steuerpolitik gewinnen kann

Sollte Spanien eine 100 % Immobiliensteuer für ausländische Investoren einführen, die nicht im Land ansässig sind, könnte Kroatien sich als attraktives Alternativziel für Immobilieninvestitionen positionieren. Mit seiner stabilen Wirtschaft, niedrigen Steuersätzen und mediterranem Lebensstil bietet Kroatien eine reizvolle Option für internationale Käufer.

Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Kroatien zu einem bevorzugten Investmentstandort machen könnten.

Warum Kroatien jetzt als Investitionsstandort noch attraktiver wird

Der kroatische Immobilienmarkt hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen – nicht nur als beliebtes Reiseziel, sondern auch als sicherer Hafen für langfristige Investitionen. Internationale Käufer aus der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien und Skandinavien profitieren von transparenten Kaufprozessen und moderaten Steuersätzen, insbesondere im Vergleich zu den neuen Regularien in Spanien.

Steuerliche Vorteile: Investieren mit geringeren Abgaben

Anders als in Spanien sind Immobilieninvestitionen in Kroatien mit einer geringeren Steuerlast verbunden:

Niedrige Grundsteuern für ausländische Käufer

Einfache Erwerbsbedingungen für EU- und EWR-Bürger

Attraktive Regelungen für Kurz- und Langzeitvermietungen

Ein wachsender Markt ist vor allem die Luxusimmobilienbranche entlang der kroatischen Küste. Investoren, die auf exklusive Immobilien mit Meerblick in Kroatien setzen, finden hier erstklassige Objekte zu wettbewerbsfähigeren Preisen als in Spanien.

Luxusimmobilien in Kroatien: Eine erstklassige Alternative zur spanischen Küste

Während Spaniens Investitionsklima zunehmend schwieriger wird, etabliert sich Kroatien als neuer Mittelmeer-Hotspot für hochkarätige Immobilien. Besonders Dalmatien, Istrien und Kvarner bieten exklusive Immobilien in einzigartigen Lagen, darunter:

Villen mit Infinity-Pools und direktem Meerzugang

Moderne Apartments mit Panoramablick

Private Inselanwesen für exklusive Investoren

Die kroatische Küste bietet herausragende Chancen, insbesondere für Käufer, die eine Luxusimmobilie in Kroatien als Anlageobjekt mit hohem Wertsteigerungspotenzial suchen.

Bessere Infrastruktur und einfachere Kaufprozesse für Investoren

Um die Attraktivität für internationale Käufer weiter zu steigern, könnte Kroatien seine Infrastruktur und den Immobiliensektor weiter optimieren.

Mögliche Massnahmen sind:

Digitalisierung des Kaufprozesses, um Bürokratie zu minimieren

Erweiterung steuerlicher Anreize für Investoren

Ausbau von Yachthäfen, Flughäfen und Verkehrsverbindungen, um exklusive Immobilienstandorte noch besser zugänglich zu machen

Mehr als nur eine Investition: Der besondere Wert kroatischer Immobilien

Neben steuerlichen Vorteilen bietet Kroatien weitere überzeugende Argumente:

Unberührte Natur mit Nationalparks, Inseln und kristallklarem Meer

Kulturelle Hotspots wie Dubrovnik, Split, Rovinj und Pula

Mediterrane Lebensqualität mit erstklassiger Gastronomie und erstklassigem Wein

Attraktive Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Spanien oder Italien

Darüber hinaus ist es für Käufer einfacher, in Immobilien in Kroatien zu investieren, da der Markt ein stabiles Umfeld für sichere und renditestarke Investitionen bietet.

Fazit: Kroatien als sicherer Investitionshafen in Europa

Während Spanien durch strikte Steuerregelungen Investoren verliert, positioniert sich Kroatien als eine der vielversprechendsten Alternativen für internationale Immobilienkäufer. Mit günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen, erstklassigen Immobilienoptionen und einer stabilen wirtschaftlichen Lage bietet das Land eine sichere, renditestarke und exklusive Investitionsmöglichkeit.

Investoren aus der Schweiz und ganz Europa haben jetzt die Chance, von diesem aufstrebenden Markt zu profitieren – bevor die Preise weiter steigen. (br/mc/hfu)