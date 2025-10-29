Winterflugplan 2025/2026: Attraktive neue Destinationen ab dem EuroAirport

Basel – Am vergangenen Sonntag ist am EuroAirport der Winterflugplan 2025/2026 in Kraft getreten. Bis zum 28. März 2026 bieten 24 Fluggesellschaften insgesamt 88 Direktverbindungen in 33 Länder an – hauptsächlich innerhalb Europas und in den Mittelmeerraum.

Im Winterflugplan eingeschlossen sind unter anderem Destinationen in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Marokko, Schottland, Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern.

Zudem bestehen Umsteigemöglichkeiten über internationale Drehkreuze der Fluggesellschaften Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), flydubai (Dubai), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), AJET, Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul), Sun Express (Antalya und Izmir) sowie Vueling (Barcelona).

Neue Flugziele

Ab dem EuroAirport werden während dieser Wintersaison verschiedene Flugziele neu im Angebot sein oder wiederaufgenommen – wie Bratislava (4x/Woche), La Palma (2x/Woche), Ohrid (3x/Woche) und Tanger (2x/Woche).

Erweitertes Angebot auf bestehenden Strecken

Krakau wird neben easyJet neu auch von Wizz Air angeflogen. Neu auch im Winter bedient werden die Destinationen Bilbao (2x/Woche) und Cagliari (3x/Woche). Zudem wird das Flugangebot nach Wien und nach Dubai verstärkt.

Ausblick auf den Sommerflugplan 2026

Im Sommerflugplan 2026 werden unter anderem Chişinău, Bodrum, Poznań und Podgorica neu oder erneut ab dem EuroAirport bedient werden. (mc/pg)

Die Destinationen im Überblick