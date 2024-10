Winterflugplan am EuroAirport: Vielseitige Auswahl an Destinationen

Basel – Am EuroAirport wird am Sonntag, 27. Oktober 2024 der Winterflugplan 2024/2025 in Kraft treten. Mit Gültigkeit bis einschliesslich 30. März 2025 werden darin 80 Destinationen in 29 Ländern, in erster Linie in Europa und im Mittelmeerraum, per Direktflug von 24 Fluggesellschaften angeboten.

Das Angebot beinhaltet unter anderem Destinationen in Ägypten, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Marokko, Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern.

Attraktive Umsteigmöglichkeiten über internationale Drehkreuze

Verschiedene Fluggesellschaften bieten attraktive Umsteigmöglichkeiten über ihre internationalen Drehkreuze an: Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), flydubai (Dubai), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul), Sun Express (Antalya und Izmir) sowie Vueling (Barcelona).

Neue Flugziele

Ab dem EuroAirport werden während dieser Wintersaison verschiedene Flugziele neu im Angebot sein oder wiederaufgenommen werden wie London Luton mit easyJet (5x/Woche), Rabat, die Hauptstadt Marokkos, mit Air Arabia (2x/Woche) sowie die spanischen Städte Sevilla und Valencia mit easyJet (je 2x/Woche). Eine Steigerung der Kapazitäten gibt es diesen Winter auf verschiedenen Strecken wie z.B. London Stansted, Prag, Tuzla und Zagreb. (mc/pg)

Winterflugplan