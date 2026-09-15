Corporate Gifting für KMU: Kleine Budgets, klare Ziele, saubere Prozesse

Pistoia – Für viele KMU gehören Kundengeschenke, Messeartikel oder kleine Aufmerksamkeiten für Mitarbeitende zum Marketingmix. Das Budget ist jedoch selten unbegrenzt, und gerade in kleinen Teams fehlt Zeit für lange Abstimmungen.

Umso wichtiger ist ein schlanker Prozess: Ziel definieren, Empfänger eingrenzen, Gesamtkosten berechnen und nur Produkte auswählen, die zum konkreten Anlass passen. Werbegeschenke sollten deshalb nicht als spontane Restbudget-Ausgabe behandelt werden.

Mit dem Anlass beginnen, nicht mit dem Katalog

Ein Streuartikel für eine Messe erfüllt eine andere Aufgabe als ein Geschenk für langjährige Geschäftskunden. Auch ein Willkommenspaket für neue Mitarbeitende braucht andere Produkte als eine saisonale Versandaktion. Wer diese Unterschiede ignoriert, bestellt schnell zu viel oder investiert in Artikel, die im falschen Kontext landen.

Bei Werbegeschenke hilft deshalb eine einfache Segmentierung. KMU können etwa drei Standards definieren: breite Verteilung, ausgewählte Kundenkontakte und interne Nutzung. Für jede Gruppe werden ein Budgetrahmen, eine Qualitätsstufe und zwei bis drei passende Produktfamilien festgelegt. Das verkürzt spätere Entscheidungen deutlich.

Gesamtkosten statt Stückpreis

Ein tiefer Stückpreis kann attraktiv wirken, sagt aber wenig über die tatsächlichen Kosten aus. Personalisierung, Verpackung, Versand, Expresszuschläge oder die Verteilung an mehrere Standorte können die Rechnung verändern. Auch Restbestände sind ein Kostenfaktor, wenn sie nach einer Kampagne nicht mehr verwendet werden können.

Für die Kalkulation genügt häufig eine kleine Tabelle: Einkauf, Druck, Verpackung und Logistik werden addiert und durch die realistisch nutzbare Menge geteilt. So lassen sich zwei Angebote fairer vergleichen. Bei wiederkehrenden Bestellungen entsteht mit der Zeit zudem ein guter Erfahrungswert für benötigte Stückzahlen.

Zeitlose Gestaltung verlängert die Einsatzdauer

KMU profitieren besonders von Produkten, die über mehrere Anlässe hinweg funktionieren. Jahreszahlen, kurzfristige Slogans oder sehr spezifische Eventmotive erhöhen das Risiko von Restbeständen. Ein zeitloses Design mit Logo und klarer Farbwelt kann dagegen bei Kundenterminen, Events und internen Aktionen eingesetzt werden.

Das heisst nicht, dass alles neutral aussehen muss. Eine starke Gestaltung kann auch ohne kurzfristige Botschaft eigenständig sein. Wichtig ist, dass das Produkt nach sechs Monaten noch genauso sinnvoll wirkt wie am Tag der Bestellung.

Qualität dort priorisieren, wo Kontaktintensität hoch ist

Nicht jeder Empfänger benötigt dasselbe Produkt. Für breite Reichweite kann ein einfacher, funktionaler Artikel genügen. Bei wenigen strategisch wichtigen Kontakten lohnt sich eher ein hochwertigeres Modell oder ein kleines Set. So wird das Budget nicht gleichmässig verteilt, sondern dort eingesetzt, wo der Kontakt intensiver ist.

Logistik von Anfang an mitdenken

Bei Versandaktionen zeigt sich schnell, ob ein Produkt praktisch geplant wurde. Gewicht, Bruchrisiko und Verpackungsgrösse beeinflussen Aufwand und Kosten. Wer in der Schweiz mehrere Standorte beliefert oder grenzüberschreitend versendet, sollte zusätzliche Zeit und eine saubere Adressliste einplanen. Für Events ist wiederum wichtig, ob Produkte einfach transportiert und am Stand gelagert werden können.

Erfolg mit einfachen Signalen bewerten

Corporate Gifting muss nicht mit einem komplexen Dashboard gemessen werden. Für KMU reichen oft pragmatische Signale: Welche Artikel werden aktiv nachgefragt? Welche bleiben übrig? Welche Produkte tauchen bei späteren Kundenterminen wieder auf? Welche Rückmeldungen erhält der Vertrieb? Solche Beobachtungen können nach jeder Aktion kurz festgehalten werden. Der Nutzen liegt weniger im einzelnen Geschenk als im Prozess dahinter. Wer Ziel, Budget, Qualität und Logistik zusammenführt, reduziert Fehlkäufe und kann kleine Budgets gezielter einsetzen. Corporate Gifting wird damit nicht zu einer grossen Marketingdisziplin, sondern zu einem planbaren Instrument, das zur Grösse und Arbeitsweise eines KMU passt. So lassen sich Werbegeschenke auch mit kleinen Budgets konsistent und nachvollziehbar steuern. (hg/mc/hfu)