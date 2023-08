Finanzielle Weitsicht – Wie das Mieten die Bauindustrie verändert

Wien – In der Bauindustrie zeichnet sich ein Trend ab – das Mieten von Baumaschinen. Der Baumaschinenverleih, anstatt Maschinen auf traditionelle Weise neu zu kaufen, ist auf dem Vormarsch.

Renommierte Unternehmen machen es vor und bieten ein breitgefächertes Angebot an Container mieten Bagger, Kräne sowie andere Gerätschaften und schwere Maschinen. Immer mehr Firmen nutzen dieses Angebot. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung? Handelt es sich um eine sinnvolle Alternative oder nicht?

Warum zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab?

Man stelle sich vor, eine Firma kauft mehrere teure, schwere Baumaschinen und investiert Tausende, wenn nicht Millionen, in hochtechnisierte Gerätschaften. Und dann? Die Maschinen stehen oft einfach nur herum und nehmen Platz ein. Sie benötigen laufend Wartung, kostet auch im Ruhezustand und in wenigen Jahren gelten sie als veraltet. Wirtschaftlichkeit sieht definitiv anderes aus. Die Kosten summieren sich und die Investition wird zu einer Belastung. Doch es gibt eine Alternative – das Mieten.

Der finanzielle Anreiz

Laut einer Studie der Equipment Leasing and Finance Association (ELFA) sparen Unternehmen, die Maschinen mieten, im Durchschnitt 12 % im Vergleich zum Kauf. Hinzu kommen geringere Ausgaben für Wartung und Reparatur, da diese Aufgaben in der Regel vom Vermieter übernommen werden.

Der ökologische Vorteil

Der weitgehende finanzielle Nutzen ist nur ein kleiner Teil der umfangreichen Vorteile, durch die Unternehmen bei der Miete von Baumaschinen, Containern und Co. profitieren. Es handelt sich grundsätzlich auch um eine umweltfreundlichere Alternative – und das ist ein logischer Fakt. Jede nicht hergestellte Maschine spart wertvolle Ressourcen und reduziert den Abfall am Ende ihres Lebenszyklus. Die Verfügbarkeit neuer spritsparender Maschinen oder sogar E-Bagger und Co. ist dabei gegeben.

Effizienzsteigerung und Flexibilität

Flexibilität in einer Branche, die sich stetig wandelt – das klingt schon einmal vorteilhaft. Die Miete von Baumaschinen ermöglicht es den Unternehmen, auf unerwartete Veränderungen im Bauzyklus und sonstiger Natur flexibel zu reagieren. Diesbezüglich weist zuvor angesprochene Studie der University of California, Berkeley, darauf hin, dass Unternehmen, die Maschinen mieten, klar effizienter arbeiten bzw. deutlich flexibler sind.

Erfolgreiche Implementierung von Mietmodellen in anderen Branchen

Verschiedene Unternehmen haben den Wechsel zum Mieten von Geräten und Dienstleistungen zu einem gewissen Grad erfolgreich vollzogen und profitieren nun von den Vorteilen. Nicht nur in der Bauindustrie, sondern auch in anderen Bereichen. Beispielsweise konnten Adobe und Microsoft durch die Umstellung ihrer Software-Portfolios auf Mietmodelle ihre Einnahmen stabilisieren und auch erweitern.

Transformation des Bauwesens durch vermehrtes Mieten in der Zukunft?

In einer sich stetig digitalisierenden Welt, in der Nachhaltigkeit zunehmend auf der Agenda steht, könnte sich der Besitz von Baumaschinen zu einer Praxis der Vergangenheit entwickeln. Mieten ist flexibel, effizient und umweltschonend – Attribute, die in der modernen Bauindustrie zunehmend gefragt sind. Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus politischer. Es ist ein vielversprechender Weg zu einer nachhaltigeren, flexibleren Zukunft. (Boels Rental/mc/hfu)