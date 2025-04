Gestaltung einer benutzerorientierten Website für den geschäftlichen Erfolg

Ein professioneller Internetauftritt ist in der heutigen Zeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Was Sie bei der Gestaltung beachten sollten, damit die Nutzer zufrieden sind und Ihre Seite gerne wieder besuchen, erfahren Sie hier.

Warum ist eine gute Website so wichtig für ein Unternehmen?

Mit einem gelungenen Internetauftritt bieten Sie Ihren Kunden einen zusätzlichen Service. Sie können wichtige Informationen übermitteln und die Kontaktaufnahme erleichtern. Wenn Sie Ihre Website mit einem Onlineshop kombinieren, können die Kunden auch gleich bei Ihnen einkaufen. Da es mit dem Smartphone schnell und einfach von überall möglich ist, steigen Ihre Verkaufszahlen und Umsätze.

Darüber hinaus benötigen Sie eine Website, um neue Kunden zu gewinnen. Viele Menschen recherchieren zuerst im Internet, wenn sie eine Anschaffung planen oder einen Dienstleister suchen. Dieses Potenzial sollten Sie nutzen, indem Ihr Unternehmen im Internet präsent ist. Mit einem geschickten Marketing und einer effektiven Suchmaschinenoptimierung erregen Sie die Aufmerksamkeit der Internetnutzer, die im besten Fall zu Ihren Kunden werden.

Wie sieht eine professionelle Website aus?

Sie muss optisch ansprechend sein und für die Besucher einen Nutzen haben. Wie Sie diese beiden Ziele erreichen, wird Ihnen im Folgenden erklärt.

Harmonisches Design

Die Interessenten sollen sich vom ersten Moment an wohlfühlen, wenn sie Ihre Seite besuchen. Deshalb ist der erste Eindruck entscheidend. Ein ästhetisches Webdesign ist daher sehr wichtig. Wie dieses aussehen kann, hängt von Ihrem Unternehmen und Ihrem Angebot ab. Es kann auf Ihre Corporate Identity abgestimmt werden. Auf jeden Fall sollten freundliche Farben gewählt werden, die miteinander harmonieren und ein stimmiges Gesamtbild abgeben. Das gilt auch für die Formen und Symbole.

Wenn das Design bei den Kunden gut ankommt, bleiben sie länger auf Ihrer Website und schauen auch in Zukunft gerne wieder vorbei. Das ist eine gute Voraussetzung für Käufe und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Hohe Benutzerfreundlichkeit

Machen Sie es den Kunden leicht! Dann gewinnen Sie Sympathie und Vertrauen. Im stressigen Alltag will keiner lange suchen oder komplizierte Wege gehen. Je einfacher und schneller alles geht, desto besser. Das trifft auch auf den Besuch einer Website und den Einkauf im Internet zu.

Ihre Seite sollte so aufgebaut sein, dass sich die Kunden gut zurechtfinden. Das Wesentliche sollte sofort sichtbar sein. Die Navigation zu anderen Seiten muss unkompliziert sein. Neben einem übersichtlichen Menü können Sie kleine Symbole verwenden, die Icons genannt werden. Diese helfen den Besuchern dabei, die gewünschten Funktionen direkt zu finden. Den Onlineshop können Sie zum Beispiel mit einem Einkaufswagen kennzeichnen und die Suchfunktion mit einer Lupe. Kostenlose Icons können Sie unter anderem bei Flaticon und Iconfinder herunterladen.

Die Kontaktaufnahme erleichtern Sie mit einem Kontaktformular. Genauso wichtig ist, dass Ihre Kontaktdaten wie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse gut zu erkennen sind. Die Benutzerfreundlichkeit erhöhen Sie auch, indem Ihre Website schnelle Ladezeiten hat und für Smartphones optimiert ist.

Texte und Bilder

Der Inhalt Ihrer Website sollte kundenorientiert sein. Optisch ist eine klare Struktur wichtig, damit die Seite übersichtlich und ansprechend aussieht. Inhaltlich sollten Sie den Lesern einen Mehrwert bieten und wertvolle Informationen liefern.

Sie können diese auch nutzen, um mit Ihrer Website noch mehr Menschen zu erreichen. Das funktioniert mit der Suchmaschinenoptimierung, die SEO genannt wird. Das Ziel ist, bei Google und Co. ganz oben in der Ergebnisliste zu landen. Dort sind die Sichtbarkeit und die Reichweite am höchsten.

Auf diese Weise haben Sie ein gigantisches Potenzial, neue Kunden zu gewinnen. Dafür benötigen Sie SEO-Texte, die Sie selbst erstellen oder von einem professionellen Texter schreiben lassen. Sie beinhalten eine Fülle von Keywords, die in einer bestimmten Dichte vorkommen und richtig platziert werden müssen.

Mit Fotos und Videos können Sie Zusammenhänge verdeutlichen und einen Einblick in Ihr Unternehmen geben. Das macht Sie sympathisch und weckt das Interesse der Kunden.

Wie erstelle ich eine benutzerorientierte Website?

Mit einem Baukastensystem können Sie ganz leicht eine Website gestalten. Es gibt verschiedene Anbieter, die Ihnen Vorlagen für die Gestaltung einer individuellen Internetseite zur Verfügung stellen. Sie können praktische Tools für die Erstellung von SEO-Texten und abmahnsicheren Rechtstexten nutzen. Und das Beste: Dabei werden keine Vorkenntnisse benötigt. Der Aufbau der Seite ist meistens kostenlos, und die späteren Gebühren für die Nutzung halten sich im Rahmen. (al/mc/hfu)