Vom Produkt zur Marke: Wie Amazon-Advertising Mittelständler im digitalen Kampf um Relevanz positioniert

Düsseldorf – Der deutsche E-Commerce-Markt hat sich gravierend gewandelt. Wer als mittelständisches Unternehmen heute online wachsen will, kommt an Amazon nicht mehr vorbei. Mehr als 300 Millionen aktive Kundenkonten weltweit und einen Marktanteil von etwa 30 Prozent im deutschen Online-Handel machen die Plattform längst mehr als zu einem Vertriebskanal. Amazon ist ein ganzes Ökosystem, in dem Produktsichtbarkeit, Markenwahrnehmung und Kaufentscheidungen eng verzahnt sind.

Für Mittelständler stellt sich dabei viel weniger die Frage, ob sie Amazon nutzen sollen, als viel mehr, wie sie das strategisch tun. Der Unterschied zwischen einem Händler, der dort seine Produkte listet, und einem Unternehmen, das sich zur Marke entwickeln will, liegt häufig in der gezielten Nutzung der Werbeinstrumente.

Amazon als Wettbewerbsfeld: Chancen und Realität

Mittelständler gelangen über Amazon an eine Käuferschaft, die sich auf kaum einer anderen Plattform so erreichen lässt. Aber der Wettbewerb ist hart: Über 9’500 neue Verkäufer registrieren sich täglich auf Amazon. Um in diesem Wettbewerbsumfeld nicht unterzugehen, ist mehr gefragt als nur ansprechend geschriebene Produktbeschreibungen. Ein essentieller Teil der Lösung ist Paid Advertising. Eine Amazon PPC Agentur arbeitet dabei mit datengetriebenen Kampagnenstrukturen, die nicht nur Klicks generieren, sondern direkt Kaufabsichten ansteuern. Das Ziel ist dabei nicht nur der Einzelverkauf, sondern eine sukzessive Stärkung der Markenstellung innerhalb des Amazon-Algorithmus.

Der sogenannte A9-Algorithmus bewertet Produkte gleichsam nach verschiedenen Kriterien: Conversion Rate, Click-Through-Rate, Bewertungen und die Verkaufshistorie fließen in die organische Platzierung ein. Werbung hat Einfluss auf diese Faktoren. Sponsored Products erhöhen die Sichtbarkeit neu gelisteter Artikel und generieren Verkaufsdaten, die wiederum der Algorithmus für die organische Platzierung heranzieht. Das heißt, dass sich die Werbegelder auch langfristig auf die organischen Rankings auszahlen.

Für das mittelständische Unternehmen, das über das reine Produktlisting nachdenkt, hat Amazon ein Set an Branding-Werkzeugen zur Verfügung gestellt. Über die Amazon Brand Registry erhalten Markeninhaber Zugriff auf erweiterte Inhalte wie A+ Content und den Amazon Store, eine eigene Markenseite auf der Plattform. Sponsored Brands Kampagnen erscheinen prominent im oberen Bereich der Suchergebnisse und zeigen neben dem Produktbild auch das Logo der Marke sowie einen anpassbaren Slogan. Laut Amazon Advertising steigern solche Anzeigenformate die Markenwahrnehmung auch bei Nutzern, die nicht auf die Anzeige klicken. Das dazugehörige Phänomen nennt sich Halo-Effekt: Die Sichtbarkeit einer Marke in Paid Placements erhöht zugleich die organischen Klickraten. Sponsored Display Ads verlängern diese Wirkung jenseits der Amazon-Welt.

Retargeting-Kampagnen sprechen Nutzer, die ein Produkt gesehen, aber nicht gekauft haben, auf externen Websites und Apps erneut an. Diese Multi-Channel-Strategie entspricht modernen Wegen im Performance Marketing und ist für Marken mit mittel- bis langfristiger Wachstumsstrategie besonders relevant.

Budgetzuweisung und Erfolgskontrolle: Wichtige Kennzahlen

Ein häufiger Fehler in Amazon-Werbekampagnen liegt in der gleichmäßigen Verteilung des Budgets auf sämtliche Produkte und Kampagnentypen. Ein professionelles Kampagnenmanagement verfolgt jedoch eine differenzierte Herangehensweise: Die Mittel werden basierend auf dem Potenzial der jeweiligen ASINs (Amazon Standard Identification Numbers) priorisiert. Produkte, die eine hohe Conversion Rate aufweisen und durch positive Bewertungen überzeugen, erhalten ein größeres Budget, da in diesen Fällen der Return on Ad Spend (ROAS) signifikant ansteigt.

Eine zentrale Kennzahl im Amazon Advertising ist der ACoS (Advertising Cost of Sales). Diese Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Werbeausgaben und den dadurch generierten Einnahmen. Ein ACoS von 20 Prozent bedeutet beispielsweise, dass für jeden Euro, der für Werbung ausgegeben wird, fünf Euro Umsatz erwirtschaftet werden. Aufgrund variierender Margen und Produktkategorien stellen sich unterschiedliche Zielwerte ein, weshalb ein allgemeiner Richtwert nur bedingt aussagekräftig ist.

Darüber hinaus gibt es den TACoS (Total Advertising Cost of Sales), der diese Analyse erweitert. Er vergleicht die Werbekosten mit dem Gesamtumsatz, also organisch und bezahlt zusammen, und beschreibt damit die Gesamteffizienz der Kampagnenstrategie. Wer beide Kennzahlen miteinander auswertet, sieht schnell, ob Werbeinvestitionen tatsächlich organisches Wachstum anstoßen oder nur bezahlte Umsätze erzeugen.

Skalierung und langfristige Positionierung

Wie weit sich Amazon als Markenplattform skalieren lässt, hängt stark von der Kategorie und der Wettbewerbsdichte ab. In hart umkämpften Segmenten wie Elektronik oder Haushaltswaren ist eine nachhaltige Positionierung nur möglich, wenn über mehrere Monate hinweg kontinuierlich investiert wird. Laut einer Analyse von Jungle Scout gaben 63 Prozent der profitablen Amazon-Seller an, ihre Werbeausgaben im Jahr 2023 erhöht zu haben, um Marktanteile zu sichern oder auszubauen.

Für die Mittelständler bedeutet das: Wer kurzfristig Kampagnensynergien ausnutzen möchte, wird selten erfolgreich sein. Markenaufbau auf Amazon funktioniert nach gleichem Strickmuster wie klassisches Markenwachstum, erfordert aber ein tiefes Verständnis der plattformspezifischen Mechanismen. Wer sich diese Prozesse hausintern aufbauen will, investiert in Schulungen, spezialisierte Tools und Managementkapazitäten. Häufig unterschätzt wird der Aufwand für kontinuierliche Optimierung: Gebotsanpassung, Keywordrecherche, Kampagnenstrukturierung und Reporting binden enorme Ressourcen.

Das Zusammenspiel von organischer Platzierung, bezahlter Sichtbarkeit und Markenidentität entscheidet darüber, ob das Unternehmen auf Amazon als Händler oder Marke wahrgenommen wird. Diese Unterscheidung wird im Angebotsdschungel zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Mittelständler, die frühzeitig in strukturiertes Advertising investieren, sichern sich damit einen Vorsprung, den Verkäufer mit wachsender Historie nur schwerlich aufholen können. (adm/mc/hfu)