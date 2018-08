Zug / Genf – WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX: WIHN, OTCQX: WIKYY), ein führendes Schweizer Unternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheits- und IoT-Lösungen, gibt heute die weiterhin starke Umsatzentwicklung seiner fortschrittlichen PKI-Plattform ISTANA bekannt, die speziell auf die Bedürfnisse von vernetzten Automobilen zugeschnitten ist.

Die PKI-Plattform ISTANA von WISeKey ermöglicht es Herstellern von sogenannten „Smart Cars“, die Authentizität verschiedener Fahrzeugkomponenten zu validieren. Zertifikatgestützte Sicherheit schützt auch die fahrzeuginterne Kommunikation zwischen Fahrzeugkomponenten und ermöglicht sichere Over-the-Air-Softwareaktualisierungen. Zusätzlich können Authentifizierungszertifikate von Mitarbeitern, Händlern und Zulieferern verwendet werden, um für die Diagnose von mechanischen/technischen Problemen und Softwareaktualisierungen von überall aus auf Fahrzeugkomponenten zuzugreifen. Schließlich ermöglicht die PKI-Plattform ISTANA den Nutzern eine sichere Interaktion mit den intelligenten Funktionen eines Autos mit Smartphones und anderen Geräten und sichert die Fahrzeugkonnektivität, die neue Funktionen und Leistungsmerkmale für Fahrer und Passagiere bietet und die Wirksamkeit von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen unterstützt.

Im Laufe des Jahres 2018 hat WISeKey seine Umsatzpipeline entworfen, die vorsieht, dass Lösungen für mehrere Unternehmen in den Bereichen vernetzte Automobile, Industrieautomatisierung und Fertigungsunternehmen identifiziert und entwickelt werden, und ISTANA, die PKI-Plattform des Unternehmens, ist bereits in mehreren Großprojekten aktiv. Die Vereinbarungen enthalten, dass die IoT- und PKI-Lösungen in die Lösungen der Hersteller für vernetzte Automobile integriert werden. So wird ermöglicht, dass legitimierte Fahrzeugkomponenten authentifiziert werden und Fahrzeugbesitzer mit den Smart-Features ihres Fahrzeugs sicher interagieren können.

Die zunehmende Vielfalt von Anwendungsfällen, die ISTANA zu einem führenden Produkt auf dem Markt machen, umfassen:

Bereitstellung hochsicherer Sensoren mit sicheren Elementen , der Speicherung von Schlüsseln und von der PKI-Plattform ISTANA ausgestellten Zertifikaten für gegenseitige Authentifizierung, Datenintegrität und Vertraulichkeit

, der Speicherung von Schlüsseln und von der PKI-Plattform ISTANA ausgestellten Zertifikaten für gegenseitige Authentifizierung, Datenintegrität und Vertraulichkeit Ermöglichung starker Authentifizierung für Mechaniker oder Ingenieure zum Diagnostizieren oder Programmieren elektronischer Steuereinheiten, die Schlüssel auf sicheren Elementen speichern

zum Diagnostizieren oder Programmieren elektronischer Steuereinheiten, die Schlüssel auf sicheren Elementen speichern Möglichkeit des ruhigen Reisens und der Sicherheit , dass Ihr Smart Home nur mit Cybersicherheitsdiensten von WISeKey über Ihr Auto-Entertainmentsystem erreichbar ist

, dass Ihr Smart Home nur mit Cybersicherheitsdiensten von WISeKey über Ihr Auto-Entertainmentsystem erreichbar ist Schutz von personenbezogenen Daten, der mit der DSGVO konform ist, auf Geräten mit sicheren Elementen, Public Key-Zertifikaten und einem Vertrauensanker

Nahezu alle neuen Automobile, die heute auf dem Markt sind, verfügen über elektronische Technologien, die potenziellen Hackerangriffen oder Eingriffen in die Privatsphäre ausgesetzt sind, wenn das Thema Datensicherheit nicht berücksichtigt wird. Die eingebettete Hardwaresicherheit im Auto von WISeKey schützt die „Identität“ jedes Geräts, verhindert unbefugte Eingriffe und schützt die Privatsphäre und Sicherheit der riesigen Datenmenge, die diese Geräte erzeugen. BI Intelligence geht davon aus, dass im Jahr 2021 94 Millionen Automobile verkauft werden (davon werden 82 % vernetzte Automobile sein). Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von insgesamt 35 %, ausgehend von 21 Millionen vernetzten Automobilen im Jahr 2016.

Mit der Sicherheit von ISTANA können vernetzte Automobile Fahrzeugdaten vollständig sicher übertragen und Echtzeit-Notrufe, sofortige Informationen, die die Bereitstellung von Rettungsdiensten vereinfachen, und Warnungen vor Gefahren für den Straßenverkehr bereitstellen, die es den Fahrern ermöglichen, schnell informiert zu werden und zu reagieren. Wenn es um Komfort geht, können Fahrzeugdaten das Pannenrisiko/Ausfallzeiten durch vorausschauende Wartung reduzieren, Concierge-Dienstleistungen können Routinearbeiten (wie das Waschen und Betanken des Autos) erleichtern und ein vernetztes Infotainment kann leicht zugängliche Unterhaltung bieten.

Roman Brunner, Chief Revenue Officer von WISeKey, sagte: „Es ist für uns ermutigend, ein starkes Interesse für ISTANA in der vernetzten Automobilindustrie zu beobachten, das sich nun auch auf alle verwandten Branchen ausweitet. Der ganzheitliche Vertriebsansatz von WISeKey speziell für IoT eröffnet weitere Möglichkeiten innerhalb unseres bestehenden Kundenstamms in den Bereichen Halbleiter und Vertrauensdienstleistungen. Als Software oder Betreibermodell bietet ISTANA eine PKI-Plattform, die die höchsten Standards für die Ausgabe, Verwaltung und Validierung digitaler Identitätsnachweise für das IoT erfüllt und dank der Vertrauensanker (Root of Trust, „RoT“)-Strategie von WISeKey auf Umgebungen mit Hunderten von Millionen Geräten skalierbar ist.“

„Da Autos sich ständig weiterentwickeln und im Wesentlichen zu motorisierten Computern werden, sind sie anfällig für die gleichen Bedrohungen und Angriffe wie Heimcomputer, Laptops und Smartphones. Wenn keine geeigneten Cybersicherheitsmaßnahmen implementiert sind, können Hacker aus der Ferne auf das Computersystem des Fahrzeugs zugreifen und die Bremsen, den Motor und das Getriebe manipulieren. Unsere Technologie wurde entwickelt, um legitime Fahrzeugsysteme zu verifizieren, die von ihnen erstellten Daten zu schützen und bösartige Hackerangriffe zu vermeiden“, sagte Carlos Moreira, CEO von WISeKey. (WISeKey/mc/ps)

Über WISeKey

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig ein groß angelegtes Ökosystem für digitale Identität auf Grundlage einer virtuellen Plattform aufstellt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, „RoT“) von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, und die IoT-Mikrochips des Unternehmens bieten sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com.

Firmeninformationen bei monetas

Börsenkurs bei Google Finance