moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Bundesrat will Schutz vor Cyberangriffen weiter verstärken
IT Meldungen Schweiz

Bundesrat will Schutz vor Cyberangriffen weiter verstärken

Bundesrat will Schutz vor Cyberangriffen weiter verstärken
Sitz des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) in Biel. (Foto: Bakom)
Von moneycab

Bern – Der Bundesrat möchte mehr Instrumente gegen Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen erhalten. Künftig will er etwa Beschaffungen von Lieferanten von IT-Lösungen verbieten können, die als problematisch für die Sicherheit der Schweiz gelten.

Die Landesregierung hat am Mittwoch verschiedene Anpassungen im Fernmelderecht in die Vernehmlassung geschickt. Bis am 17. September können sich interessierte Kreise dazu äussern.

Konkret soll der Bundesrat die Beschaffung, die Errichtung und den Betrieb von Ausrüstungen verbieten können. Eingreifen will er bei Lieferanten, die als problematisch für die Sicherheit der Schweiz gelten oder die sich im Besitz, unter der Kontrolle oder dem Einfluss eines ausländischen Staates befinden, der ein geopolitisches Risiko für die Schweiz darstellt.

Telekommunikationsfirmen sollen zudem verpflichtet werden, Geräte, Anlagen und Software im Zusammenhang mit dem Angebot von Fernmeldediensten von verschiedenen Lieferanten zu beschaffen und zu betreiben. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Bundesrat legt der Schweiz ein Ei: Wirtschaft lehnt Gegenvorschlag zur Konzernverantwortung klar ab
Erich Herzog, Bereichsleiter Wettbewerb & Regulatorisches bei economiesuisse (Bild: zVg, Moneycab)
3.April 2026 — 18:56 Uhr
Bundesrat legt der Schweiz ein Ei: Wirtschaft lehnt Gegenvorschlag zur Konzernverantwortung klar ab

Zürich – Pünktlich zu Ostern legt der Bundesrat der Schweiz ein Ei. Und zwar ein grosses: Im heute präsentierten Gegenvorschlag schlägt die Landesregierung neue Haftungsregeln vor, welche die Unternehmen massiv belasten und den Wirtschaftsstandort Schweiz erheblich schwächen würden. Mit dem Vorschlag geht der Bundesrat weit über den EU-Standard hinaus. Damit bricht der Bundesrat mit seinem […]