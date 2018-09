Forestay Capital, der geschlossene Technologiefonds der Investmentgesellschaft Waypoint Capital der Familie Bertarelli, wird sich als erster ausländischer Investor an einer Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 68 Millionen US-Dollar für das US-Unternehmen Wasabi beteiligen.

Forestay Capital wurde 2017 gegründet und ist eine Investitionsplattform für den Technologiesektor, die sich auf neuartige, umsatzgenerierende Technologieunternehmen in Europa, den USA und Israel konzentriert. Forestay Capital ist Teil von Waypoint Capital unter dem Vorsitz von Unternehmer und Investor Ernesto Bertarelli, der ein breites Portfolio von führenden Investmentgesellschaften unterstützt.

„Wir fokussieren uns konsequent auf wichtige Markttrends, und es besteht kein Zweifel, dass sich die Daten in die Cloud bewegen. Wasabis bahnbrechende Technologie und das erstklassige Management Team bieten eine grossartige Möglichkeit, in die Zukunft der Speichertechnologie zu investieren“, sagte Frederic Wohlwend, Managing Partner von Forestay Capital. „Dank der grossen Kompetenz unserer Gruppe im Gesundheitswesen haben wir das enorme Wachstum der Anforderungen an die Datenspeicherung aus erster Hand frühzeitig erkannt, auch für medizinische Bilder, Genomforschung und dergleichen. Wasabi hat einen überzeugenden Vorteil und die Chance, ein globaler Marktveränderer zu werden. Seine Basis an der Ostküste entspricht auch unserer Strategie, Kapital in den Technologiesektor dieser Region zu investieren.“

Wasabi entschied sich dafür, die traditionelle Venture Capital-Finanzierung zu umgehen und Geld direkt von etablierten Branchenvertretern und Investmentvehikeln von Family Offices wie Forestay Capital zu beschaffen. Mit dem Abschluss der heute angekündigten Runde hat sich Wasabi eine Finanzierung gesichert, die es dem Unternehmen ermöglicht, international zu expandieren, weiter in die Marke zu investieren und um die grössten Speichergeschäfte der Welt zu konkurrieren. Der Erfolg der Runde ist ein Beweis dafür, dass Wasabi sich zu einem führenden Anbieter von kostengünstiger, schneller und sicherer Cloud Storage entwickelt hat. In etwas mehr als einem Jahr hat Wasabi mehr als 3000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen gewonnen.(Forestay Capital/mc/ps)

Über Forestay Capital

Forestay wurde 2017 gegründet und investiert in den Technologiesektor. Die Plattform konzentriert sich auf neuartige, umsatzgenerierende Technologieunternehmen in Europa, den USA und Israel, die etablierte Modelle und den Status quo vor allem durch Software und Daten herausfordern. Forestay ist Teil von Waypoint Capital unter dem Vorsitz von Ernesto Bertarelli, der ein breites Portfolio von führenden Investmentgesellschaften unterstützt. (www.forestaycapital.com)

Über Waypoint Capital

Waypoint Capital ist im Eigentum von Ernesto Bertarelli und berät die kombinierten Trusts und Investmentgesellschaften der Familie Bertarelli. Als langfristig tätiger Investor ist Waypoint Capital in den Bereichen Gesundheitswesen, Medizintechnik und Asset Management einschliesslich Immobilien tätig. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Genf und unterhält Niederlassungen in London, Jersey, Boston und Luxemburg. (www.waypointcapital.net)

Über Wasabi

Wasabi bietet kostengünstige, schnelle und zuverlässige Cloud-Speicherlösungen an. Wasabi ist 80% preiswerter und 6x schneller als Amazon S3, mit 100% Datensicherheit und ohne Datenausgangsgebühren. Wasabi wurde von den Carbonite-Mitgründern und Cloud-Storage-Pionieren David Friend und Jeff Flowers gegründet und hat die Zielsetzung, die Speicherindustrie zu kommerzialisieren. Wasabi ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Boston, MA. (www.wasabi.com)