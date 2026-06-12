Abraxas: Simon Spalinger neu in der GL und im Lead für Softwareentwicklung und KI

St. Gallen – Der Verwaltungsrat von Abraxas hat mit Simon Spalinger einen ausgewiesenen Software- und KI-Experten zum neuen Leiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Spalinger folgt auf Peter Gassmann, der das Unternehmen wie angekündigt Ende Juli verlässt.

Softwareentwicklung und künstliche Intelligenz gehören zu den zentralen Handlungsfeldern in der Unternehmensstrategie von Abraxas. Der Bereich Solution Engineering mit seinen heute rund 110 Mitarbeitenden spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit Simon Spalinger übernimmt eine Führungspersönlichkeit mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in Softwareentwicklung, Technologiekompetenz und Unternehmensführung sowie ausgewiesener KI-Expertise die Leitung des Bereichs.

Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Simon Spalinger per Mitte August zum Bereichsleiter Solution Engineering und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Als bisheriges Abraxas-Verwaltungsratsmitglied kennt er die Strategie, die Kunden und das Unternehmen Abraxas selbst bereits seit 2024 sehr gut. Eine rasche und nahtlose Übernahme der operativen Verantwortung ist damit gewährleistet. Spalinger tritt bereits per 10. August die Nachfolge von Peter Gassmann an, der das Unternehmen wie angekündigt per Ende Juli 2026 verlässt.

Der 52-jährige Spalinger stammt aus Marthalen (ZH), ist Software Engineer ETH und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Er war in verschiedenen Führungsfunktionen bei Avaloq tätig, gründete die Solution Architects Group AG und zuletzt das KI-Unternehmen RWAI. Seit 2024 gehörte er dem Verwaltungsrat von Abraxas an. Aus Compliance-Gründen ist er jetzt aus diesem Gremium zurückgetreten. (pd/mc/pg)