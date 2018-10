Genf / London – REYL & Cie AG (REYL) hat die Kompetenz in der wachsenden Einheit Structured Finance in der Niederlassung in London weiter ausgebaut. Die Bank hat James Spooner als Managing Director für den Geschäftsbereich Corporate Advisory & Structuring verpflichtet.

Die Neuigkeit bestätigt den kontinuierlichen Fokus auf Opportunitäten im Bereich Structured Finance, die in London ihre Basis hat. Dies nachdem Anfang Jahr Ante Razmilovic als Leiter des Structured Finance Business von REYL verpflichtet werden konnte.

James Spooner ist der Gruppe am 15. August beigetreten. Er wird eng mit Ante Razmilovic zusammenarbeiten, um den Bereich Structured Finance zu entwickeln. Er wird mit den Kunden zusammenarbeiten, um massgeschneiderte alternative Finanzierungslösungen zu identifizieren und umzusetzen.

James Spooner wechselt von der Goldman Sachs Securities Division, wo er eine Reihe bedeutender Rollen im Handel mit exotischen Derivaten innehatte. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit Expertisen in den Bereichen Derivate, strukturierte Anlagen, besicherte Finanzierungen, Verbriefungen und Risikomanagement. James hat einen Master-Abschluss in Mathematik von der Oxford University.

Christian Fringhian, Partner und Leiter von Corporate Advisory & Structuring bei REYL & Cie, kommentiert: “Wir freuen uns sehr, James Spooner bei REYL begrüssen zu dürfen. Er verfügt über umfangreiche Branchenerfahrungen und wird eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung und Aufwertung des Structured Finance-Geschäfts von REYL spielen.”

Ante Razmilovic, Managing Director, sagt: “REYL ist stolz darauf, innovative Lösungen für seinen unternehmerischen Kundenstamm anzubieten. Wir freuen uns darauf, dieses Ethos fortzusetzen. Ich bin begeistert, James willkommen zu heissen. Er wird uns beim Aufbau des Geschäfts Structured Finance helfen, wo wir deutliche Opportunitäten sehen, unsere Finanzkompetenz zu nutzen, um Mehrwert für Kunden und Investoren zu schaffen.” (REYL/mc/ps)

Über REYL

Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte, unabhängige Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weitere Regionen weltweit (Singapur, Dubai und Dallas). Sie verwaltet ein Vermögen von über CHF 15 Milliarden inklusive Minderheitsbeteiligungen und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Anleger, die sie in ihren Geschäftsfeldern Wealth Management, Corporate & Family Governance, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management betreut.

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank zugelassen und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden im Übrigen durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.

REYL

