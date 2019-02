Frankfurt am Main – Der Kurs des Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,13 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1308 Dollar gehandelt. Das ist etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Der Franken wurde derweil zum Euro unverändert mit 1,1353 Franken gehandelt. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken auf 1,0040 von 1,0052 Franken leicht ab.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen hat. Die amerikanische Währung ist seit Ende vergangener Woche als sicherer Anlagehafen weniger gefragt. Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgten für eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. US-Präsident Donald Trump sprach am Wochenende auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einem „grossen Fortschritt“, der bei den bisherigen Verhandlungen beider Länder erzielt worden war.

Im weiteren Verlauf wird mit einem vergleichsweise ruhigen Handel am Devisenmarkt gerechnet. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus den USA sind wegen eines Feiertags ebenfalls keine Impulse zu erwarten. (awp/mc/pg)