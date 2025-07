Pädagogische Hochschule Schwyz gründet Stiftung

Goldau/Arth SZ – Die Pädagogische Hochschule (PH) Schwyz hat eine Stiftung eingerichtet. Die Stiftung PH Schwyz soll die Innovationskraft der Hochschule bei Ausbildung, Weiterbildung, Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen stärken.

Die Pädagogische Hochschule Schwyz hat am 10. Juli die Stiftung PH Schwyz mit Sitz in Arth gegründet. Sie soll die Innovationskraft der Hochschule bei Ausbildung, Weiterbildung, Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen stärken. Dazu will die Stiftung Bildungsprojekte mit regionaler, überregionaler und internationaler Bedeutung fördern. Laut der PH-Mitteilung handelt es sich um die erste durch eine Pädagogische Hochschule in der Schweiz gegründete Stiftung.

Der Stiftungsrat setzt sich aus Präsident Gerhard Pfister, Vizepräsident Xaver Büeler und Mitglied Kathrin Futter zusammen. Letztere gehört dem Stiftungsrat als Rektorin der PH Schwyz von Amts wegen an, erläuter die PH Schwyz. Förderinnen und Förderern sagt die neue Stiftung „eine transparente Mittelverwendung“ und „einen respekt- und vertrauensvollen Austausch“ zu. (Schwyz Next/CE/mc)