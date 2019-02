Einer der Keynote-Speaker am Microsoft Tech Summit Switzerland: Scott Hanselman, Partner Program Manager und weltbekannter Web Developer bei Microsoft.

Zürich – Am 3. und 4. April stehen am Microsoft Tech Summit Switzerland 2019 in Bern die neusten Tech-Trends sowie das Thema Aus- und Weiterbildung im Fokus.

Der Microsoft Tech Summit Switzerland ist die grösste Microsoft-Veranstaltung für IT Spezialisten und Developer in der Schweiz. Die Veranstaltung bietet den bis zu 1’300 erwartenden Teilnehmenden eine Plattform, um strategische Erkenntnisse zu gewinnen, Fähigkeiten zu entwickeln und Fachwissen zu vertiefen – sowohl im Bereich Open Source als auch in der Microsoft-Technologie.

Prominente Keynote Speaker

Als Keynote-Speaker konnten zwei in der IT-Branche bekannte Persönlichkeiten gewonnen werden: Scott Hanselman, Partner Program Manager und weltbekannter Web Developer bei Microsoft, und Marc Pollefeys, Professor für Informatik an der ETH Zürich und Leiter Mixed Reality & AI Zurich Lab, eine Kooperation von Microsoft und der ETH Zürich.

Spannende Inhalte und Weiterbildungsmöglichkeiten

Neben den beiden Keynotes bietet der Microsoft Tech Summit Switzerland 30 Breakout-Sessions. Das Speaker Line-up beinhaltet neben internationalen IT-Persönlichkeiten, wie Maria Naggaga Nakanwagi (Program Manager im Bereich Visual Studio und .NET, Microsoft) und Tianna Umann (Architect und Expertin im Bereich Blockchain, Microsoft), lokale Microsoft Spezialisten und Software Enthusiasten.

Um die Trainings-, Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten für unser Netzwerk zu maximieren, wird auf der Veranstaltung ein Microsoft-Lernzentrum eingerichtet. Im Learning Center können sich die Besucher vor Ort zu Microsoft Zertifizierungen sowie Aus- und Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Digitale Transformation und AI informieren und beraten lassen.

Weitere Informationen