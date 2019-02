Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Donnerstag in Rekordstimmung und hat gleich im frühen Handel ein weiteres Jahreshoch markiert. Der Leitindex SMI hat im frühen Handel bei 9’344 Punkten die neue Bestmarke gesetzt und notiert damit so hoch wie seit Januar 2018 nicht mehr.

Zu der freundlichen Stimmung tragen sowohl die Vorgaben aus Übersee als auch Faktoren wie die Gespräche zwischen den USA und China bei. Denn in diese ist laut Medienberichten Bewegung gekommen. Demnach arbeiten beide Länder an mehreren Vereinbarungen mit denen der Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt beigelegt werden könnte. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wiederum hat die vorsichtige Haltung der Währungshüter von Ende Januar unterstrichen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.20 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 9’340,56 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,09 Prozent auf 1’434,99 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,26 Prozent auf 10’928,85 Punkte. Von den 30 Blue Chips gewinnen 16 hinzu, während 13 nachgeben und SGS unverändert sind.

Die Gewinnerliste wird von den ohnehin volatilen AMS-Aktien (+1,1%) angeführt. Richemont folgen in etwas Abstand mit +0,7 Prozent. Angesichts des Minus von 0,2 Prozent bei Swatch, bleibt der stützende Effekt durch die Verhandlungen im Handelsstreit damit eher begrenzt.

Als Stütze für den Gesamtmarkt erweisen sich die beiden Schwergewichte Nestlé (+0,8%) und Roche (+0,5%), die stärker als der Gesamtmarkt zulegen. Novartis (+0,3%) gewinnen mit dem Markt.

Der Rückversicherer Swiss Re (-0,6%) kann dagegen nicht punkten mit seinen Zahlen. Zwar hat der Konzern 2018 wieder deutlich mehr verdient als noch im Jahr zuvor. Die ersten Analystenkommentare fallen aber eher zurückhaltend aus. Bei der ZKB heisst es, die Zahlen lägen insgesamt unter den Erwartungen.

Im breiten Markt dämmen GAM ihre Abgaben auf aktuell -1,6% ein. Der Vermögensverwalter hat für 2018 wie erwartet einen Milliardenverlust ausgewiesen. (awp/mc/pg)

