CH-Eröffnung: Zurückhaltung vor wichtigen US-Daten

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch zurückhaltend in den Handel gestartet. Die Vorgaben sind eher gemischt und das nahe Ende der Zoll-Frist wirft bereits seine Schatten voraus. Jedes Wort werde nun auf die Goldwaage gelegt. «Es kann gut sein, dass der Markt von den grossen Hoffnungen auf Einigung zurück auf den harten Boden der Tatsachen geworfen wird», heisst es von einer Händlerin.

Und während die Republikaner versuchen, Trumps «Big Beautiful Bill» noch vor dem Unabhängigkeitstag am Freitag durch das Repräsentantenhaus zu bringen, rücken die US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Donnerstag näher. Mit den ADP-Beschäftigungszahlen steht am heutigen Nachmittag ein weiterer wichtiger Hinweis auf den grossen Bericht auf der Agenda, der die Zinssenkungserwartungen beeinflussen kann.

Der SMI steht gegen 9.10 Uhr mit 0,07 Prozent auf 11’955,34 Punkte leicht im Minus. Der SLI steigt indes um 0,10 Prozent auf 1962,76 Punkte, während der breite SPI mit 0,01 Prozent auf 16’571,34 Zähler hauchdünn im Minus liegt. Im SLI, der aktuell 31 Titel umfasst, legen 17 Titel zu und 12 geben nach. Geberit und Nestlé sind unverändert.

Im Fokus stehen SGS (+1,9%) mit einem grossen Zukauf in den USA. Der Warenprüfkonzern verstärkt seine Position mit der Übernahme von ATS und erwartet ab 2026 einen Umsatzbeitrag von 460 Millionen US-Dollar sowie Synergie-Effekte und positive Auswirkungen auf die Profitabilität.

Indes fallen Zurich Insurance (-0,7%) nach einer Abstufung zurück. Goldman senkt die Titel auf «Sell» von «Neutral». Am Indexende finden sich derweil Lonza (-1,0%), die Spitze geht an Adecco (+2,4%).

Die Pharma-Schwergewichte Roche (GS -0,6%) und Novartis (-0,6%) bremsen den SMI ebenfalls, Nestlé (+0,01%) sind kaum bewegt. (awp/mc/pg)

