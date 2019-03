Zug – Die erste Schweizer Immobilie lebt nun auch auf der Blockchain: In Baar ZG wurde die erste Liegenschaft über die Transaktionsplattform von blockimmo tokenisiert – diese basiert auf Blockchain-Technologie. Das Handelsvolumen beträgt rund drei Millionen Franken. «Hello World» erschallt es nun aus der Liegenschaft aus dem Zuger Crypto Valley in die ganze Welt.

Diese Transaktion war nur durch eine Kombination der drei Zuger Firmen blockimmo, Elea Labs und Swiss Crypto Tokens möglich. Elea Labs lieferte die vollständigen und validierten Daten der Immobilie und Swiss Crypto Tokens hat die Transaktion mit dem «CryptoFranc», einen direkt an den Schweizer Franken gekoppelten und dadurch stabilen Token ermöglicht.

«Ich bin erfreut, dass wir nun als Premiere über blockimmo die erste Immobilien-Transaktion vollziehen konnten. Die Plattform ist das erste sichere Blockchain-Produkt sowohl für private Anleger als auch für professionelle Investoren», erklärt Bastiaan Don, Gründer und Managing Director von blockimmo.

Tokenisierung ist der Prozess, bei dem das Eigentum an realen Vermögenswerten digital auf einer Blockchain in Token-Form dargestellt wird. Diese neue Finanzierungs- und Investitionsmethode ist ein Produkt der blockimmo. Sie soll zum weltweiten Marktplatz für die Tokenisierung von Immobilien werden. Bastiaan Don: «Traditionelle Immobilieninvestitionen mit ihrem Emissionsrahmen haben sich kaum mehr entwickelt. Es besteht in der Schweiz ein intransparenter, schwer zugänglicher Markt mit asynchronen Informationen. Das wirkt sich unter anderem negativ auf das Liquiditätspotenzial des Immobilienmarktes aus. Blockimmo ermöglicht durch die Anwendung der Blockchain-Technologie die Lösung dieses Problems und läutet somit einen Paradigmenwechsel für Eigentum und Handel von Immobilien ein.»

Drei Millionen Franken oder 20 Prozent des Liegenschaftswertes tokenisiert

Es wurden rund drei Millionen Franken oder 20 Prozent des Liegenschaftswertes tokenisiert und anschliessend in einem Club-Deal an vier Investoren verkauft. Die tokenisierte Liegenschaft befindet sich an der Grabenstrasse 3 in Baar im Kanton Zug und besteht aus 18 Wohnungen sowie dem Restaurant «Hello World». In Baar steht damit die erste Liegenschaft in der Schweiz, die nun auch einen so genannten «digital twin» (digitalen Zwilling) auf der Blockchain hat. Die vier Transaktionen wurden auf der Ethereum Blockchain getätigt und können auf der Plattform von blockimmo verifiziert werden.

Die Transaktion wurde durch Elea Labs unterstützt, welche die Immobilien-Daten der Liegenschaft zur Verfügung gestellt hat. Elea Labs hat sich zum Ziel gesetzt, dass jedes Gebäude seine eigene Identität, seine eigene «Property DNA» besitzt. Dadurch wird die Immobilie real – alle Daten über eine Immobilie sind gesichert und dezentral gespeichert.

«Mit dem dezentralisierten Immobilienregister Property DNA ermöglichen wir den Benutzern der Plattform von blockimmo einen soliden Investitions-Entscheid zu treffen, basierend auf vollständigen und validierten Daten der Immobilie. Die Property DNA wird in Zukunft eine nachvollziehbare digitale Due Diligence ermöglichen. Sie wird zudem die Prozesse der gesamten Immobilien-Industrie generell vereinfachen, beschleunigen und kostengünstiger gestalten», erläutert Martin Schnider, CEO von Elea Labs.

Umsetzung mit CryptoFranc, dem digitalen Schweizer Franken

Das Preisschwankungsrisiko von Crypto-Währungen wurde durch die Implementierung eines sogenannten Stablecoin eliminiert. Die Transaktion wurde durch den Crypto Broker Bitcoin Suisse, respektive via deren Tochtergesellschaft Swiss Crypto Tokens unterstützt: Für die Liegenschaft in Baar wurde die Investition mit dem digitalen Schweizer Franken «CryptoFranc» oder kurz «XCHF» getätigt. Das Unternehmen lancierte letzten November einen an den Schweizer Franken gebundenen digitalen Token und hat bisher rund CHF 15 Millionen emittiert. Der CryptoFranc dient als Liquiditätsinstrument für das Schweizer Blockchain-Ökosystem.

«Mit dem Stablecoin CryptoFranc haben wir ein wichtiges Puzzleteil für die Schweizer Blockchain-Ökonomie entwickelt. Blockimmo hat dies für den Immobilienmarkt brillant umgesetzt. Hier kommt die Wirkung in der Praxis ideal zur Geltung, denn die Transaktion der Immobilie kann rein auf der Blockchain abgewickelt werden», erklärt Armin Schmid, CEO Swiss Crypto Tokens.

blockimmo plant weiteren Ausbau

Nach diesem ersten Schritt plant blockimmo eine weitere Immobilie zu tokenisieren, welche anschliessend mittels eines «Public Crowdsale» verkauft wird. Alle Immobilien-Tokens werden voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres an einer regulierten Börse gelistet, was die Handelbarkeit weiter verbessern wird. Das Team von blockimmo arbeitet an einem dezentralen Handelsplatz, bekannt unter STX.SWISS: Er bildet die Grundlage für ein neues System der Anlage Tokenisierung und des Handels.

«Mit der Markteinführung und dem bahnbrechenden ersten Deal ist diese Technologie jetzt live. Zusammen mit unseren Partnern digitalisieren wir ein reales Vermögen. Wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, den Immobilienmarkt und die Blockchain-Community nachhaltig zu prägen und freuen uns auf den nächsten Schritt», blickt Bastiaan Don von blockimmo weiter in die Zukunft. (Elea/mc/hfu)

Über Elea Labs AG

Elea Labs ist ein innovatives Proptech-Unternehmen mit Hauptsitz in Baar ZG im Herzen des Schweizer Crypto Valley. Es ist aus der reamis ag hervorgegangen, die eine «Digital Real Estate Platform» betreibt. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche erarbeiten sie Technologie-Lösungen für die Anforderungen im Immobilienbereich. Derzeit konzentriert sich Elea Labs auf den Einsatz von Daten und DLT-Technologie, um die weltweit erste Property DNA aufzubauen. Die Property DNA ist eine grundlegende Enabler-Technologie, die dazu beiträgt, die überwältigende Komplexität sowie die mit dem Erwerb, Betrieb und Verkauf von Immobilien verbundenen Kosten zu reduzieren. https://elea.io

Über blockimmo AG

blockimmo ist eine auf der Blockchain-Technologie basierende Immobilien-transaktionsplattform. Sie soll zum weltweiten Marktplatz für die Tokenisierung von Immobilien werden. blockimmo arbeitet mit Finanzinstituten und anderen strategischen Partnern in verschiedenen Ländern zusammen und die Technologie von blockimmo soll weiter exportiert werden, so dass möglichst viele Kunden in den Genuss dieser interessanten Anlagemöglichkeit kommen. Letztendlich führt dies zu einem globalen Immobilienmarkt, der weitaus effizienter werden kann als der heutige Aktienmarkt. Über Crowdsales ermöglicht die Plattform von blockimmo gemeinsame Immobilien-investitionen und senkt so die Eintrittsbarrieren dieser attraktiven Anlageklasse deutlich. Die Plattform ist einfach zu bedienen und bietet maximalen Anlegerschutz. Das gesetzeskonformes Ökosystem ermöglicht Investitionen und Eigentum in Bruchteilen von Immobilien. Immobilien werden offiziell und rechtverbindlich als Security Token auf der Ethereum-Blockchain dargestellt. Auf der Immobilientransaktionsplattform von blockimmo können Anleger bereits mit kleinen Beträgen ab rund CHF 1000 in Liegenschaften investieren. Immobilieneigentümer auf der anderen Seite können Bestpreise für den Verkauf ihrer Immobilien erzielen. www.blockimmo.ch

Über Swiss Crypto Tokens AG

Die Swiss Crypto Tokens AG wurde im Juli 2018 als Teil der Bitcoin Suisse Group gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Kanton Zug, dem Crypto Valley der Schweiz. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Token, einschliesslich der Ausgabe von proprietären Token an. Als erstes Produkt wurde der Schweizer Franken auf die Blockchain gebracht, der als «CryptoFranc» oder kurz «XCHF» mit 15 Millionen Einheiten im Umlauf ist, wobei der Stablecoin mit versichertem Bargeld 1:1 hinterlegt ist. www.swisscryptotokens.ch