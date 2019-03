New York – Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt hat die Wall Street am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen, und der Dow Jones Industrial wurde wie schon zur Eröffnung am Montag von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst.

Zuletzt gab der US-Leitindex um 0,26 Prozent auf 25’585,12 Prozent nach. Dagegen ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,34 Prozent auf 2792,68 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 7195,68 Zähler – bei 7211 Zählern erreichte er kurzzeitig den höchsten Stand seit fast fünf Monaten.

Die Inflationsrate in den USA ist im Februar auf den tiefsten Stand seit September 2016 gefallen. Gesunken sind zuletzt vor allem die Preise für Autos und für Medikamente. Die Zahlen dürften die US-Notenbank Fed in ihrer abwartenden Haltung bestätigen. An den Finanzmärkten wird im laufenden Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet, was tendenziell Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen begünstigt.

Bei den Einzelwerten stand erneut Boeing im Fokus. Die Aktien des Flugzeugbauers knüpften mit fast sechs Prozent Minus als Dow-Schlusslicht an ihre schwache Vortagsentwicklung an, nachdem nun immer mehr Länder ihren Luftraum für die Unglücksmaschine Boeing 737 Max 8 sperren. Zudem stoppten etliche Airlines ihre Flüge mit Maschinen diesen Typs. Am Sonntag war zum zweiten Mal binnen weniger Monate eine Boeing 737 Max 8 abgestürzt.

Unter den Nachrichten von Boeing litten auch die Titel von US-Fluggesellschaften: Für United Continental und American Airlines ging es um jeweils mehr als zwei Prozent bergab.

Beim Elektroautobauer Tesla mussten die Anleger nach der jüngsten Erholung wieder einen Rückschlag verkraften: Die Papiere gehörten mit einem Minus von fast drei Prozent zu den grössten Verlierern im Nasdaq 100. Unternehmenschef Elon Musk verteidigte im Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC sein Verhalten bei Twitter und warf ihr seinerseits vor, sie wolle sein Verfassungsrecht auf Redefreiheit einschränken.

Für Musk steht viel auf dem Spiel: Er war von der SEC im vergangenen Jahr wegen seiner wenig später zurückgenommenen Ankündigung verklagt worden, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Die SEC will, dass Musk wegen eines missverständlichen Tweets der Missachtung des Gerichts schuldig gesprochen wird, was für ihn weitere Strafen und Einschränkungen bedeuten könnte. Zu Wochenbeginn hatten die Anleger es noch goutiert, dass Tesla zwar wie angekündigt alle Verkäufe künftig nur noch online abwickeln, aber nur halb so viele Läden schliessen will wie zunächst geplant.

Dagegen setzten die Tech-Riesen Apple und Alphabet ihre Klettertour fort: Die Aktien des iPhone-Herstellers und der Google-Mutter verteuerten sich um jeweils rund zwei Prozent. (awp/mc/ps)

