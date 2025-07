Nasdaq- und S&P-Rekordjagd pausiert – Tesla-Kursrutsch

New York – Die Jagd nach Höchstständen hat am Dienstag an den US-Aktienmärkten eine Auszeit genommen. Das Boomthema KI, die Beruhigung der Nahostkrise, die Hoffnung im Zollstreit und verstärkte Hoffnungen auf US-Zinssenkungen konnten den S&P 500 und den Nasdaq 100 zum Start in den Juli nicht mehr zu neuen Höchstmarken treiben.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es nach einer Handelsstunde um 0,19 Prozent auf 6.193 Zähler bergab, während der Nasdaq 100 um 0,55 Prozent auf 22.554 Punkte fiel. Besser entwickelte sich der Dow Jones Industrial , der auf dem Weg zum Rekord noch ein paar Schritte zu gehen hat. Mit einem Anstieg um 0,48 Prozent auf 44.308 Punkte konnte er seinen Abstand zur Bestmarke auf weniger als 800 Punkte reduzieren.

Schlagzeilen machte erneut US-Präsident Donald Trump, dieses Mal aber nicht auf geopolitischer Ebene. Sein Streit mit dem Tesla-Chef Elon Musk hat sich zugespitzt und brachte die Aktien des Elektroautobauers an der Nasdaq-Börse wieder mächtig unter Druck. Beide wetterten über Nacht wieder heftig gegeneinander. Die Kurslage beruhigte sich nur leicht, indem das anfänglich fast achtprozentige Minus zuletzt auf 4,3 Prozent schrumpfte.

Zur Unsicherheit trug weiterhin die Trennung vom Musk-Vertrauten Omead Afshar bei. In deren Nachgang meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider, dass Musk fortan selbst die Verantwortung für den Vertrieb in Europa und den USA übernehmen wolle. Ausserdem machte sich bei Tesla am Dienstag Vorsicht vor den erwarteten Absatzzahlen für das zweite Quartal Vorsicht breit.

Unter den «Glorreichen Sieben», wie die in den USA als «Magnificent 7» bekannten wichtigsten Tech-Werte in Deutschland bezeichnet werden, war das Bild durchwachsen. Positiv auf fielen vor allem die Apple-Titel mit einer weiteren Erholung um 2,2 Prozent. Sie hatten am Vorabend im Schlusshandel schon von Berichten profitiert, dass der iPhone-Hersteller zur Verbesserung seiner Sprachsteuerung Siri auf externe KI-Lösungen zugreifen könnte. Sie erklommen nun ein Hoch seit Mitte Mai.

Zu einer Stütze für den Dow wurden neben Apple auch die Aktien von Nike, die am Dienstag wieder um 3,8 Prozent anzogen und damit ihr Hoch vom Freitag wieder anpeilten. Vor dem Wochenende hatte der Sportartikelhersteller seinen Investoren grosse Hoffnung gemacht, dass sich nach einer langen Zeit schwacher Geschäfte eine Trendwende abzeichnet. Damit haken die Aktien eine kurze Gegenbewegung vom Vortag wieder ab.

Unterdessen kam am Dienstag die Erkenntnis, dass sich die Stimmung in der US-Industrie im Juni etwas deutlicher verbessert hat als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM verbuchte den ersten Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Eindeutige Auswirkungen auf die Kursentwicklung der Indizes hatte dies aber nicht. (awp/mc/ps)

