Zürich – Am heutigen 13. März hat die Ausgabe der – letzte Woche vorgestellten – neuen 1000Franken-Note begonnen. Zugleich steht die App «Swiss Banknotes» der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung. Sie ist um die 1000Franken-Note erweitert worden.

Die App, die bereits rund 110’000-mal auf Mobilgeräte heruntergeladen wurde, ist ab sofort kostenlos im App Store von Apple (itunes.apple.com) und bei Google Play (play.google.com) erhältlich. Wer sie bereits heruntergeladen hat, kann sie in den App Stores aktualisieren. Sie liefert auf spielerische Art und Weise die wichtigsten Informationen zu den Sicherheitsmerkmalen und interessante Details zur Notengestaltung.

Die «Augmented Reality App» arbeitet mit der Kamera des Smartphones bzw. des Tablet-Computers. Wenn man die Kamera auf eine neue 10-Franken-, 20-Franken-, 50-Franken-, 200- oder 1000-Franken-Note richtet, werden deren Sicherheits- und Gestaltungsmerkmale angezeigt. Die einzelnen Merkmale können zusätzlich als Vergrösserung oder in einer Animation betrachtet werden. Die App funktioniert auch mit – gedruckten oder elektronischen – Banknoten-Abbildungen. Mit der App kann man die neuen Banknoten erleben, die Echtheit einer Note kann man damit aber nicht überprüfen.

App in vier Sprachen angeboten

Die App ist für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android (Google) verfügbar. Es gibt Versionen für Smartphones und für Tablet-Computer (Apple: ab iPhone 4S oder neuer, iPad; Google: leistungsfähige Geräte ab Android Version 4.1). Die App wird in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten.

Die Nationalbank hat am 6. April 2016 ihre neue Banknotenserie vorgestellt. Die ab heute zirkulierende 1000-Franken-Note ist die fünfte Stückelung der neuen Serie. Die 100-FrankenNote wird als letzter Notenwert folgen, sie wird am 3. September 2019 vorgestellt und am 12. September 2019 ausgegeben. Die Banknoten der 8. Serie behalten bis auf weiteres ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel.

Umfangreiche Informationen zu den Schweizer Banknoten finden sich in der Rubrik Bargeld der SNB-Website (www.snb.ch). Einen Einblick in die App gibt der nachstehende ein kurze Videofilm. (SNB/mc/ps)

SNB