Ex-SNB-Chef Thomas Jordan wird Berater bei Muzinich & Co.

Zürich – Der ehemalige SNB-Präsident Thomas Jordan hat eine Rolle als Senior Consultant bei Muzinich & Co. übernommen.

In dieser Tätigkeit soll er «wertvolle Einblicke in die Geoökonomie und die Märkte liefern», wie das auf die Verwaltung von öffentlichen und privaten Unternehmenskrediten spezialisierte britische Unternehmen am Mittwoch bekanntgab.

Jordan war Ende 2024 als Präsident bei der SNB ausgeschieden. Für ihn übernahm Martin Schlegel. Im April 2025 wurde Jordan bereits in den Verwaltungsrat des Versicherers Zurich gewählt. (awp/mc/pg)

Muzinich & Co.