Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front fester. Die Stimmung habe sich merklich aufgehellt, nachdem es berechtigte Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen im Handelsstreit der USA mit China gebe, heisst es am Markt. Wenn der Streit beigelegt werden könne, werde sich dies auch positiv auf die Weltwirtschaft auswirken. Daher würden vor allem zyklische und Finanzwerte gesucht. „Wir haben in den ‚risk on-modus‘ hochgeschaltet. Da sind defensive Werte nicht gefragt“, sagt ein Händler.

Die beiden Länder wollen bis am Abend weiter verhandeln. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht. Die Teams würden keine Anstrengungen scheuen, um ein Abkommen zu erreichen, hatte Gao Feng, ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, am Donnerstag gesagt.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.30 Uhr ein Plus von 0,31 Prozent auf 9’435,16 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,59 Prozent auf 1’443,27 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,27 Prozent auf 11’191,60 Punkte. Von den 30 SLI-Aktien notieren 27 höher und drei tiefer.

Die Hoffnungen im Zollstreit schieben vor allem zyklische und Finanzwerte an. Starke Gewinne verbuchen die Aktien des Uhrenkonzerns Swatch (+1,9%), des Liftproduzenten Schindler (+1,7%) und des Arbeitsvermittlers Adecco (+1,4%). Die Technologiefirma Logitech und die Reisedetailhandelsfirma Dufry steigen um je 1,5 Prozent.

Richemont (+0,8%) hinkt dem Rivale Swatch leicht hinterher. Die Luxusgüterhersteller erfreuten sich laut Händlern europaweit steigender Kurse. Das Ende des Zollstreits und die Hoffnung auf ein gutes erstes Quartal weckten das Interesse der Anleger, sagt ein Händler. Mittelfristig dürfte es der Branche helfen, dass sich in China und Indien die Mittelschichten vergrössern. „Der Sektor steht denn auch bei einigen Analysten hoch im Kurs“, sagt ein Händler.

Bei den Banken rückten Credit Suisse (+1,4) und Julius Bär um 1,5 Prozent vor und UBS folgen mit plus 1,2 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhilft Partners Group zu einem Plus von zwei Prozent.

Bei den Versicherungen steigen Swiss Life um mehr als ein Prozent, während Helvetia (+0,1%), Swiss Re (+0,4%) und Zurich (+0,4%) deutlich weniger gut performen.

Wenig gefragt sind die als wenig konjunktursensitiv geltenden Schwergewichte: Nestle (-0,3%), Novartis (-0,2%) und Givaudan (-0,2%) geben leicht nach. Roche steigt im Verlauf um 0,3 Prozent und Swisscom um 0,1 Prozent. Diese Werte gelten wegen ihres stabilen Geschäftsmodells als sehr defensiv und wenig konjunkturabhängig.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Cosmo um 6,1 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat 2018 den Verlust auf 18,1 von 32,5 Millionen Euro im Jahr zuvor reduziert. 2019 stehe die Einigung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA im Zusammenhang mit dem Kontrastmittel Methylenblau MMX im Fokus. Auf einer Telefonkonferenz hiess es, die Firma habe aus den Absagen der US-Gesundheitsbehörden FDA gelernt und sollte stärker auf Ratschläge der Investoren statt der Banken hören.

Im Sog von Cosmo greifen die Anleger auch nach den Papieren anderer kleinerer Pharmafirmen: Kuros (+3,8%), Addex (+3,3%) und Basilea (+0,9%) ziehen an.

VAT verlieren 1,2 Prozent. Die Hochtechnologiefirma spürt weiterhin eine Flaute im Halbleiter-Markt und verlängert die Kurzarbeit für rund 400 Mitarbeitende im sankt-gallischen Haag nochmals um drei Monate bis Mitte Jahr.

Grössere Einbussen verbuchen mit Klingelnberg (-4,8%) und Burkhalter (-3,4%) zwei Aktien, die auch seit Jahresanfang schlecht gelaufen sind.

Zu Gewinnmitnahmen kommt es laut Händlern bei den Aktien der Jungfraubahn (-1,7%). Das Tourismusunternehmen hat einen Rekordabschluss hingelegt, was der Aktie seit Jahresanfang zu einem Plus von 14 Prozent verholfen hat.

Meyer Burger (-0,8%) leiden laut Händlern unter den Folgen der Aktienplatzierung von Oxford PV. Der Solarzulieferer hat sich bei der britischen Firma mit 18,4 Prozent gegen eigene Aktien beteiligt. Die Briten hatten am Vortag mitgeteilt, diese Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bereits wieder am Markt platziert zu haben. (awp/mc/pg)

