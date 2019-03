Baar – Der Verwaltungsrat von Valiant hat Hanspeter Kaspar zum neuen Finanzchef der Valiant Bank ernannt. In dieser Funktion nimmt er auch Einsitz in die Geschäftsleitung der überregionalen Bank. Kaspar stösst von der VP Bank zu Valiant.

Der 54jährige Kaspar wird spätestens am 1. Oktober 2019 Nachfolger des heutigen Finanzchefs Ewald Burgener, der seinerseits Mitte Mai den CEO-Posten von Valiant übernimmt. Nebst den Finanzen verantwortet Hanspeter Kaspar in seiner Funktion auch die Investor Relations, die IT, das Facility Management sowie das Prozess- und Projektmanagement. In seinem Bereich arbeiten rund 70 Mitarbeitende.

Hanspeter Kaspar gilt als ausgewiesener Finanzexperte mit langjähriger Führungserfahrung. Derzeit arbeitet der 54-Jährige als Leiter Group Finance bei der VP Bank AG in Liechtenstein, vorher war er Finanzchef bei der Bank Valartis sowie Leiter Finance & Controlling der Bank Vontobel. Er ist promovierter Betriebswirt der Universität Zürich sowie eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Berufsbegleitend absolviert er bis Ende dieses Jahres auch das Executive MBA an der IMD Business School Lausanne. (Valiant/mc/pg)

Valiant

