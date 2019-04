Washington – US-Präsident Donald Trump wird nicht müde, die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed zu kritisieren. Trotz der „unnötigen und zerstörerischen Massnahmen der Fed“ sei die Wirtschaft augenscheinlich sehr stark, kommentierte Trump am Donnerstag auf dem Mitteilungsdienst Twitter. Auch die Verhandlungen mit China kämen gut voran, es gebe kaum Inflation und der Optimismus sei sehr hoch.

Despite the unnecessary and destructive actions taken by the Fed, the Economy is looking very strong, the China and USMCA deals are moving along nicely, there is little or no Inflation, and USA optimism is very high!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2019