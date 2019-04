Zürich – Die Schweizer Börse zieht am Freitag im Frühgeschäft leicht an. Die Stimmung sei dank anhaltender Hoffnung auf eine baldige Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits gut, sagten Händler. Da am Nachmittag der monatliche Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt veröffentlicht wird, hielten sich die Anleger aber ein wenig zurück. „Wir sind sozusagen mit leicht angezogener Handbremse unterwegs“, sagt ein Händler.

Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China wurde von Präsident Donald Trump genährt. „Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen“, sagte Donald Trump am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weissen Haus. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sah die Handelsgespräche auf einem guten Weg.

Sollten die US-Arbeitsmarktdaten positiv überraschen, könnte die Rekordfahrt an den Börsen weitergehen, heisst es. Nach den unerwartet starken Zahlen vom Donnerstag seien die Erwartungen aber sehr hoch. „Und einiges davon dürfte auch bereits in den Kursen eskomptiert sein“, sagt ein Händler. Die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren so tief wie seit fast 50 Jahren nicht mehr.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.25 Uhr um 0,02 Prozent leichter auf 9’557,07 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,18 Prozent auf 1’478,69 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,34 Prozent auf 11’34,50 Zähler steigt.

Bis auf vier werden sämtliche der 30 SLI-Werte zu höheren Kursen gehandelt. Das Minus bei Geberit (-1,9% /7,90 Fr.) und Zurich Insurance (-4,7%/-15,50 Fr.) ist der Dividende geschuldet, die bei den zwei Aktien fällig wird. Geberit zahlt 10,80 Franken und Zurich 19 Franken je Aktie. Swiss Re sind unverändert.

Etwas leichter sind zudem Givaudan (-0,2%).

Kräftige Gewinne verzeichnen zyklische Valoren und Finanzwerte wie Temenos (+3,3%), AMS (+2,4%), Kühne + Nagel (+0,7%), Dufry (+0,9%) und Logitech (+0,9%). Bei den Banken stechen wie am Vortag Julius Bär (+1,2%) heraus. UBS und Credit Suisse steigen je 0,7% Prozent. Partners Group (+1,1%) sind ebenfalls gefragt.

Die Indexschwergewichte Nestlé (+0,3%), Novartis (+0,2%) und Roche (+0,2%) sind gut gehalten.

Bei den SMIM-Werten fällt mit Sulzer (-2,0%) ebenfalls eine ex-Dividende (von 3,50 Franken) gehandelte Aktie negativ auf.

Die Aktien von Ems-Chemie steigen um 5,8 Prozent. Der Spezialchemiekonzern hat zum Jahresauftakt den Umsatz entgegen den Erwartungen gesteigert.

MCH Group (+7,3%) setzen den Erholungstrend fort. (awp/mc/ps)

