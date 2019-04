Zürich – IC Information company AG wird im Zuge der “Elastic{ON}” im Zürcher Hallenstadion ein Sponsoring übernehmen und präsentiert am 12. April 2019 die Highlights der eigens entwickelten Lösung CuriX® (Cure Infrastructure in XaaS).

Die eingesetzten Machine Learning Komponenten in der CuriX® -Technologie ermöglichen eine präzise Vorhersage von Ausfällen und Events sowie der Identifikation von Fehlerquellen. Mit Elastic Stack wird CuriX® perfekt ergänzt. Elastic Stack zeichnet sich durch die Open-Source-Basis aus mit welcher man Daten aus jeder Quelle und in jedem Format in Echtzeit verlässlich und sicher durchsuchen, analysieren und visualisieren kann.

An der Elastic{ON} hat der Teilnehmer nicht nur die Gelegenheit sich über die Schweizer Entwicklung CuriX® zu informieren, sondern auch die Verfechter hinter der Entwicklung kennen zu lernen. Nebst Stephan Eppenberger, CEO von IC information company AG wird auch Dr. Uli Siebold, Teamleader Software Development zugegen sein.

Nahtlose Integration in den ELK Stack

Von Beginn der Entwicklung an, hat die IC Wert darauf gelegt, CuriX® gemäss den neuesten Datenschutz-Richtlinien zu entwickeln. So ermöglicht die Key-Performance-Indikator (KPI) – basierte Auswertung von Daten einerseits eine vollständig pseudonymisierbare Analyse (Privacy by Design), andererseits eröffnen sich so Möglichkeiten zur Überwachung einer grossen Vielzahl von Systemen und Systemkomponenten. Elastic Stack stellt durch das offene Design, die Flexibilität und Mannigfaltigkeit der Daten die ideale Plattform dar, um die Fähigkeiten von CuriX® vollumfänglich nutzen zu können. Die von CuriX® bereitgestellten ML-Algorithmen zur Ausfallvorhersage und Fehlerlokation lassen sich nahtlos in ELK Stack integrieren und deren Auswertungsergebnisse in einem Dashboard innerhalb Kibana integrieren.

