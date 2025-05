OneDoc und Medicosearch fusionieren

Genf – OneDoc, Schweizer Online-Plattform für Arzttermine, übernimmt ihren Konkurrenten Medicosearch. Die Transaktion ermögliche es der Plattform, die digitale Transformation des Schweizer Gesundheitssystems weiter zu beschleunigen, indem sie die technologische Expertise, die regionale Verankerung und die komplementären Stärken der beiden Unternehmen miteinander verbinde, schreibt OneDoc in einer Medienmitteilung.

Mit dieser Übernahme festigt OneDoc dessen Position als führender Anbieter von digitalen Gesundheitsdiensten in der Schweiz mit mehr als 13’000 registrierten Gesundheitsfachkräften und 350’000 online gebuchten Konsultationen pro Monat.

«Der Zusammenschluss ist in erster Linie eine gemeinsame Vision», erklärt Arthur Germain, Mitbegründer und CEO von OneDoc, «seit dem ersten Tag arbeiten unsere Teams daran, den Alltag der Gesundheitsfachleute zu vereinfachen und gleichzeitig den Behandlungspfad der Patient:innen flüssiger zu gestalten. Indem wir unsere Kräfte mit denen von Medicosearch bündeln, verleihen wir unserer gemeinsamen Mission, die führende digitale Gesundheitslösung in der Schweiz anzubieten, eine neue Dimension.»

«OneDoc und Medicosearch haben sich schon immer für dieselben Werte eingesetzt: Sicherheit, Einfachheit und Effizienz für Patienten und die Gesundheitsfachkräfte. Durch den Zusammenschluss können wir diese Vision mit mehr Mitteln, mehr Talenten und einer nationalen Reichweite verwirklichen», ergänzt Beat Burger, Gründer und CEO von Medicosearch.

Das gesamte Ökosystem auf den Weg zur Gesundheit der Zukunft führen

Durch den Zusammenschluss von OneDoc und Medicosearch werden das Fachwissen und die Technologien der beiden Unternehmen gebündelt, was allen Akteuren des Schweizer Gesundheitssystems zugutekommt. Für die Patienten biete die Zusammenführung der Plattformen unter der Marke OneDoc eine vereinfachte und einheitliche Erfahrung: ein einziger Zugangspunkt zu einem grossen Netzwerk von Gesundheitsfachleuten in allen Sprachregionen des Landes mit einer grossen Auswahl an Sprechstundenzeiten.

Die Gesundheitsfachkräfte profitierten ihrerseits von einer besseren Sichtbarkeit, von neuen digitalen Werkzeugen zur Optimierung der Verwaltung ihrer Aktivitäten sowie von einer lokalen Betreuung, die auf die Besonderheiten jeder Region zugeschnitten ist, heisst es. Schliesslich profitierten auch institutionelle und technologische Partner – Anbieter von Branchensoftware, Gesundheitsanwendungen von Drittanbietern, Gesundheitsbehörden – von einer einzigen Anlaufstelle und einer einheitlichen Infrastruktur, was die langfristige Zusammenarbeit erleichtere.

«Dieser Zusammenschluss mit Medicosearch stärkt unsere Innovationskraft und bestätigt unsere Position als zentraler Akteur im Bereich der digitalen Gesundheit in der Schweiz. Gemeinsam werden wir weiter investieren, um die zuverlässigsten, effizientesten und am besten an die Bedürfnisse der Praxis angepassten digitalen Lösungen anzubieten», fügt Arthur Germain hinzu.

In den kommenden Jahren werden mehrere Millionen Franken in die Entwicklung neuer digitaler Dienstleistungen investiert, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Integration künstlicher Intelligenz liegt, um mit den sich verändernden Nutzungen und Bedürfnissen Schritt zu halten.

Lokale Verankerung und nationale Abdeckung für eine nachhaltige Transformation des Gesundheitswesens in der Schweiz

Mit Teams in Genf, Lausanne, Bern, Zürich und Lugano baut die Gruppe ihre Präsenz in allen Sprachregionen des Landes aus. Die neue Gruppe wird aus allen 80 Mitarbeitenden von OneDoc und Medicosearch bestehen und soll bis zum nächsten Jahr auf über 100 Mitarbeitende anwachsen. (mc/pg)

Über OneDoc

OneDoc wurde 2017 gegründet und ist das führende Schweizer Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit. In seinen Büros in Genf, Lausanne, Zürich und Lugano beschäftigt OneDoc über 60 Mitarbeitende. Seit seiner Gründung wurden via OneDoc über 20 Millionen Termine gebucht. Zudem verzeichnet OneDoc 2,6 Millionen registrierte Patientinnen und Patienten. Mehr als 10’500 Gesundheitsfachkräfte, darunter Spitäler, Ärzte und Therapeuten, nutzen die Dienstleistungen von OneDoc. Das von OneDoc angebotene Ökosystem von Anwendungen – von der Online-Terminvereinbarung bis hin zu Videokonsultationen – wurde ausschliesslich in der Schweiz entwickelt und wird in Schweizer Rechenzentren beherbergt. OneDoc ist ausserdem nach ISO 27001- und VDSZ-zertifiziert.

Über Medicosearch

Medicosearch wurde 2007 in Bern gegründet, hat 20 Mitarbeiter und ist eine der führenden Schweizer Plattformen für die Buchung von Arztterminen mit über 2’600 Nutzern aus dem Gesundheitswesen. Sie bringt Patient:innen mit Ärzten, Therapeutinnen und anderen Gesundheitsfachkräften zusammen, indem sie ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, online Termine zu buchen. Medicosearch hat sich zum Ziel gesetzt, den Zugang der Patient:innen zu medizinischen Dienstleistungen zu verbessern und trägt zu einem modernen und effizienten Schweizer Gesundheitssystem bei. Das Unternehmen ist nach ISO27001 zertifiziert.