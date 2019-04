Frankfurt – Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1251 US-Dollar und notierte damit etwas tiefer als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken hält der Euro sein Niveau von über 1,14. Derzeit wird er zu 1,1431 gehandelt, nach 1,1439 am Vorabend. Auch der US-Dollar zeigt sich mit 1,0161 gegenüber 1,0159 am Montagabend auf hohem Level stabil.

Nach der Osterpause in Europa verläuft der Handel verhalten. In den USA wurde bereits am Montag wieder normal gehandelt. An diesem Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für die Eurozone wird am Nachmittag das Verbrauchervertrauen erwartet. In den USA werden Zahlen zu Neubauverkäufen und Hauspreisen veröffentlicht. (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse