Helsana kauft Software-Firma Adcubum

Dübendorf/St. Gallen – Die Helsana Gruppe hat den Anbieter für Kranken- und Unfallversicherungssoftware Adcubum übernommen. Mit dem Zukauf sichere Helsana langfristig die Stabilität und Weiterentwicklung von IT-Systemen, welche für Helsana und die gesamte Branche von zentraler Bedeutung sind, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Alle bestehenden Kunden von Adcubum werden auch weiterhin gleichberechtigten Zugang zu Produkten und Dienstleistungen erhalten. Zudem soll Adcubum als eigenständiges Unternehmen mit Firmensitz in St. Gallen erhalten bleiben. Auch das Management und die Mitarbeitenden würden übernommen.

Adcubum war bisher im Mehrheitsbesitz des amerikanischen Private-Equity-Unternehmens TA Associates. Die Übernahme wurde durch die Helsana Beteiligungen AG durchgeführt und von der Holding finanziert. Es seien daher keine Prämiengelder für den Kauf verwendet worden. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

«Helsana will mit dieser Investition ihre stabile, effiziente und innovative Krankenversicherungssoftware bewahren und weiterentwickeln», begründet Helsana-CEO Roman Sonderegger die Übernahme von Adcubum. «Die Investitionen und die gezielten Innovationen für die Software kommen Helsana und allen Kranken- und Unfallversicherungen zugute, die mit Adcubum zusammenarbeiten. So profitieren letztlich Millionen von versicherten Personen in der ganzen Schweiz».

Steven Neubauer, CEO der Adcubum AG, sagt: «Wir freuen uns sehr, mit der Helsana Gruppe als neuer Eigentümerin die nächste Phase unseres Unternehmens zu gestalten und die Weiterentwicklung unserer führenden Kernsystemsoftware für die Kranken- und Unfallversicherungsbranche entschlossen voranzutreiben.» (awp/mc/pg)