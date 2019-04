Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt nimmt nach einem verhaltenen Frühgeschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Getragen wird der positive Trend von den schwergewichtigen Novartis-Aktien, von Alcon und UBS. Die Stimmung sei dank einer Reihe erfreulicher Firmenabschlüsse positiv, ist zu hören. Ob die Anschlusskäufe anhalten und ob der SMI die am Vortag erreichte Höchstmarke von 9’704,53 Zählern bestätigen kann, werde sich weisen, heisst es weiter.

Viele Anleger seien wegen der jüngsten Konjunkturzahlen etwas verunsichert. Doch sollten diese nicht überbewertet werden. „Trendwenden benötigen Geduld“, kommentiert Bantleon-Chefökonom Daniel Hartmann, der nach wie vor mit konjunkturellem Rückenwind für die Aktien im zweiten Halbjahr rechnet. Manche Anleger verhielten sich auch wegen der Verluste, die sie im Schlussquartal 2018 erlitten hätten, noch zurück. „Das ist aber kein schlechtes Zeichen. Das zeigt, dass wir nicht in eine Übertreibungsphase hineinlaufen“, sagt ein Händler. Es sorge aber für einen steten Rückfluss an Kapital in den Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.00 Uhr 0,31 Prozent höher bei 9’685,17 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,24 Prozent auf 1’518,58 Punkte an und der Swiss Performance Index (SPI) um 0,25 Prozent auf 11’644,97 Punkte. Von den 30 Top-Werten geben 13 nach und 17 rücken vor.

Ein besser als erwartetes Quartalsergebnis hebt die Aktien von Kühne + Nagel um 5,0 Prozent an. Damit führt der Logistikkonzern die Gewinner bei den Blue Chips an. Der Fuhrkonzern hat im ersten Quartal zwar einen Gewinnrückgang verbucht, aber die Markterwartungen dennoch klar übertroffen. Mit Blick nach vorne bleibt das Unternehmen optimistisch. Gerade in der Luftfracht soll es in den kommenden Quartalen – in einem stagnierend erwarteten Gesamtmarkt – wieder nach oben gehen.

Die Aktien der UBS gewinnen 1,2 Prozent. Die Grossbank hat zwar weniger verdient, aber die Erwartungen ebenfalls übertroffen. Die Bank verdiente vor Steuern von Januar bis März 1,55 Milliarden Dollar nach 2,10 Milliarden im Vorjahr. Unter dem Strich verblieb mit 1,14 Milliarden deutlich weniger als in der Vergleichsperiode (1,57 Mrd.). Der AWP-Konsens für den Vorsteuergewinn lag bei 1,20 Milliarden US-Dollar und für den Reingewinn bei 0,87 Milliarden US-Dollar. Die Bank will die Aktienrückkäufe wieder aufnehmen. Einen Kommentar zu den Spekulationen im Zusammenhang mit der Fondsgesellschaft DWS ab. Die Asset Management-Sparte stehe nicht wegen mangelnder Grösse unter Druck.

Die Aktien von Rivale Credit Suisse, der am Mittwoch den Quartalsbericht abgeliefert hatte, steigen um 0,8 Prozent. Dagegen büssen Julius Bär (-0,3%) Terrain ein. Citigroup hat die Empfehlung auf ‚Neutral‘ von ‚Buy‘ gesenkt.

Die stärkste Marktstütze bildet die schwergewichtige Novartis-Aktie. Positive Analystenkommentare schieben den Pharmawert um 1,5 Prozent nach oben. Auch der Titel der von Novartis abgespalteten Alcon (+1,0%) legt zu. Novartis-Rivale Roche (+0,1%) und der Lebensmitteltitel Nestlé (+0,2%) folgen dem Trend nach oben.

Leicht höher sind Adecco (+0,4%), die laut Händlern von der Hochstufung auf ‚Buy‘ von ‚Neutral‘ mit Kursziel 75 Franken durch Mainfirst profitieren.

Den stärksten Abschlag verzeichnen die Anteile von Vifor (-1,2%). Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach einem Kursplus von fast 30 Prozent im laufenden Jahr.

Die Papiere von Richemont verlieren ebenfalls 1,2 Prozent. Mitbewerber Swatch (+0,1%) schlagen sich deutlich besser.

Andere zyklische Werte leiden dagegen unter Abgaben. LafargeHolcim (-0,9), Logitech (-0,5%) und Geberit (-0,7%) schwächen sich ab. Als Grund nennen Händler eine Sektorrotation. „Es findet ein steter Pferdewechsel statt. Heute laufen defensive Werte besser und morgen sind dann möglicherweise wieder eher die zyklischen Aktien, die gesucht sind“, erklärt ein Börsianer.

Am breiten Markt stechen die Anteile von Valora mit einem Kurssprung um 6,7 Prozent heraus. Die Einzelhandelsgruppe hat mit den SBB den Zuschlag für Bewirtschaftung der schweizweit 262 Kiosk- und Convenience-Flächen erhalten. Damit falle eine grosse Unsicherheit weg, die den Kurs belastet habe. Allerdings sei dies kaum gratis. „Die Kosten werden steigen“, sagt ein Händler. (awp/mc/pg)

