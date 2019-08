Christian Hunziker, Geschäftsführer swissICT, im Video-Interview

Von Helmuth Fuchs

Im Video-Interview nimmt Christian Hunziker, Geschäftsführer swissICT, Stellung

„Wir wollen das Thema der Digitalisierung noch stärker in die Köpfe der „Digital Shapers“, der „Digital Leaders“ hineinbringen. Wir können die Schweiz nicht auf diesem Niveau halten, sei es lohntechnisch oder wettbewerbstechnisch , wenn wir nicht in der Digitalisierung einen massiven Schritt nach vorne machen.“

„Die neuen Berufsbilder haben wir bereits integriert in die Salärstudie, die im September 2019 herauskommen wird. Wir geben zum ersten Mal in der Schweiz für dieses Berufssegment Lohnangaben bekannt.“

„Für uns ist vor allem wichtig, den Leuten die Angst zu nehmen vor der Digitalisierung. Wir sind der Überzeugung, dass wie bei früheren industriellen Revolutionen, am Schluss mehr und spannendere Berufe da sind.“

„Wir sehen das eher komplementär: Der Dachverband als zentrale Organisation gegenüber Politik und Bundesbehörden, und wir, die in der Breite mit anderen Ansprechpersonen zusammen arbeiten.“

„Das Symposium unterscheidet sich von unseren anderen Veranstaltungen dadurch, dass nicht wir die Agenda final festlegen, sondern wir fragen über ein „Call to Speaker“-Konzept den Markt an, was gute Präsentation und Inhalte sind. Wir geben lediglich das Jahresthema vor.“