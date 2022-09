2330 Tonnen eingespartes CO² am Secondhand Day 2022

Zürich – Am vergangenen Samstag fand zum dritten Mal der nationale Secondhand Day statt. Dieser jährliche Aktionstag hat das Ziel, die Schweizer Bevölkerung für einen nachhaltigen Konsum in Form von Secondhand als Teil der Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren. Schweizweit haben dieses Jahr über 617 «Circular Heroes» mitgemacht, das sind Secondhand-Läden, Vintage-Stores, Flohmärkte, Brockenhäuser, Tauschbörsen oder Repair-Stationen. Spitzenreiter bei den «Circular Heroes» sind die Brockenhäuser der Heilsarmee, Ricardo und tutti.ch.

Laut ersten Hochrechnungen hat die dritte Ausgabe des Secondhand Day neue Rekorde gebrochen: Durch den Verkauf von Ware aus zweiter Hand konnten rund 2330 Tonnen CO² eingespart werden – das sind fast ein Viertel mehr als im Vorjahr. Diese eingesparte Menge entspricht der täglichen CO²-Produktion von umgerechnet 58’400 Personen oder einer Stadt wie Biel.

Der jährlich stattfindende Aktionstag wurde 2020 von Ricardo, myclimate und Circular Economy Switzerland ins Leben gerufen, um die Schweizer Bevölkerung für einen nachhaltigen Konsum in Form von Secondhand als Teil der Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren und dafür zu begeistern. Die Idee dahinter ist einfach: Indem Produkte länger genutzt werden, kann die Menge an Neuware, die produziert werden muss, einfach reduziert werden. Möglichkeiten dazu gibt es viele: Produkte teilen, weitergeben, wiederverwenden, reparieren oder neu aufbereiten. Der Tatsache, dass diese Form des Konsums auf direkte Weise Ressourcen schont und Emissionen wie beispielsweise CO² eingespart werden können, trägt der Secondhand Day Rechnung.

Bereitschaft für Gebrauchtware steigt

Dieses Jahr wurden durch den Verkauf von gebrauchten Gütern rund 2330 Tonnen CO² eingespart, das sind fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Die Initianten ziehen ein positives Fazit für den Secondhand Day 2022. «Wir sind überaus zufrieden, dass auch die dritte Ausgabe des Secondhand Day ein grosser Erfolg war und wir zahlreichen Menschen die Buntheit, die Coolness, die hohe Qualität und letztlich den nachhaltigen Sinn von Gebrauchtware näher bringen konnten. Unserem Ziel, die Schweizer Bevölkerung dazu zu bewegen, ihr Konsumverhalten zu überdenken und nachhaltig zu ändern, kommen wir Schritt für Schritt näher», so Francesco Vass, Managing Director von Ricardo.

Im Jahr 2020 wurden am ersten Secondhand Day 1500 Tonnen CO² eingespart, 2021 waren es 1895 Tonnen CO² und in diesem Jahr also gar 2330 Tonnen CO². Die Tendenz ist stark steigend und die Bereitschaft, Gebrauchtware zu kaufen immer grösser. Einer der Gründe dafür ist die wachsende Vielfalt an modernen Secondhand- und Vintage-Stores, attraktiven Brockenhäusern sowie vertrauenswürdigen Online-Marktplätzen und Fahrzeug-Occasions-Plattformen in der Schweiz. (mc/pg)