Aberdeen: «Das waren noch nicht die Spitzentarife»

Paul Diggle, Chefökonom bei Aberdeen, kommentiert die neuen US-Zölle wie folgt:

«Es besteht die grosse Gefahr, dass die gestrigen Ankündigungen, so dramatisch sie auch waren, keine «Spitzentarife» darstellen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass zusätzliche sektorspezifische Zölle verhängt werden, unter anderem auf Halbleiter, Kupfer, Holz und Pharmazeutika. In der Tat wurden diese Produkte in der Durchführungsverordnung erwähnt und darauf hingewiesen, dass die Politik der gegenseitigen Zölle auf sie nicht anwendbar ist, so dass offen gelassen wird, dass in Kürze spezifische Tarife eingeführt werden. Auf der anderen Seite scheint das zu bedeuten, dass sektorspezifische Zölle und gegenseitige Zölle nicht additiv sind. Darüber hinaus räumt die Executive Order dem Präsidenten das Recht ein, die Zollsätze im Falle von Vergeltungsmassnahmen zu ändern, was bedeutet, dass die Zollsätze für einige Handelspartner noch höher gedrückt werden könnten.

Es besteht immer noch Spielraum, dass sich die US-Zölle schliesslich auf einem niedrigeren Niveau einpendeln, und dies ist wahrscheinlich immer noch eine weit verbreitete Erwartung. Der globale Basistarif von 10 % ist wahrscheinlich eine Untergrenze, aber die Strukturierung des gegenseitigen Zolls als zusätzlicher Tarif darüber lässt zumindest eine gewisse Chance offen, dass er dann gesenkt wird.

Bisher scheint die Regierung die Marktschwäche weitaus toleranter zu sehen als in Trumps erster Amtszeit. In der Tat könnten niedrige Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar aktiv hilfreich sein, wenn die Marktbewegungen die Präferenzen der Regierung berücksichtigen. Die Nettoauswirkungen auf die US-Wirtschaft werden mit ziemlicher Sicherheit stagflationär sein, auch wenn das Ausmass des Preisanstiegs und der Auswirkungen auf das BIP schwer zu bestimmen sind.

Der Wachstums- und Inflationsschock hängt unter anderem davon ab, ob Zölle als vorübergehend oder dauerhaft wahrgenommen werden, von den Spielräumen der Unternehmen, Preissteigerungen bei ihren Margen zu absorbieren, von Währungsbewegungen und davon, wie die Finanzmärkte reagieren.

Eine grobe Faustregel lautet, dass jede Erhöhung des gewichteten durchschnittlichen Zollsatzes in den USA um 1 Prozentpunkt zu einem Anstieg des Preisniveaus um 0,1 Prozentpunkte führt und das BIP um 0,05 bis 0,1 Prozent schmälert. Dies deutet darauf hin, dass die vollständige Erhöhung der US-Zölle gestern und in den letzten Wochen das Preisniveau um 2 % erhöhen und das BIP um 1-2 % nach unten drücken könnte. Es besteht das Potenzial für einen gewissen ausgleichenden wirtschaftlichen Nutzen, wenn die rund 0,6 Billionen US-Dollar (~2% BIP), die durch die Zölle aufgebracht werden könnten, Steuersenkungen finanzieren, anstatt das Defizit zu reduzieren. Werden die Einnahmen jedoch auf diese Weise «verwendet», würde das das Wegverhandeln der Tariferhöhungen in Zukunft erschweren.

Die Fed steht vor einem schwierigen Kompromiss. Die politischen Entscheidungsträger haben in der Vergangenheit davon gesprochen, dass die Zölle nur einen «vorübergehenden» Einfluss auf die US-Inflation haben, aber angesichts des jüngsten starken Anstiegs der Inflationserwartungen könnte es für die Fed schwierig sein, diese Auswirkungen zu übersehen.»